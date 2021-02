Governo Draghi, 20 deputati M5S verso il no a fiducia

18 febbraio 2021 a

Una ventina di deputati del Movimento 5 Stelle è intenzionato a votare no alla fiducia al governo Draghi. Non è bastata la minaccia del capo politico Vito Crimi che ha sollecitato l'espulsione dal gruppo parlamentare pentastellato dei 15 senatori non hanno votato l'appoggio al governo nella serata di mercoledì 17 febbraio. Secondo quanto riferisce AdnKronos sarebbero "tra i 17 e i 23, allo stato attuale" i deputati che starebbero valutando il voto contrario. Lo spiegano all'agenzia fonti M5S, che in questa fase stanno gestendo la partita a Montecitorio.

"Potrebbero esserci anche delle assenza strategiche", dice un deputato. Ma Crimi ha fatto sapere che anche le assenze non giustificate verranno punite con l'espulsione. E' braccio di ferro tra il capo politico - ancora per poco visto che gli iscritti hanno deciso di affidare la guida del Movimento a un direttorio - e i dissidenti. Sempre l'agenzia cita colloqui con fonti vicine ai parlamentari pentastellati: "Se voleva spaventare gli indecisi ha fatto la mossa sbagliata - dice all'Adnkronos un senatore tra i 15 espulsi - stanno arrivando tantissimi messaggi di solidarietà dalla Camera, e qualche deputato scrive che stasera ci dimostreranno che non siamo soli".

Rischiano sanzioni anche i sei senatori assenti il 17 febbraio durante il voto di fiducia al governo Draghi. Nelle prossime ore verranno verificate le ragioni dell'assenza. Se non motivate da comprovate motivazioni di salute o necessità e urgenza sarà riservato loro lo stesso trattamento dei colleghi che hanno votato no, ovvero l'espulsione dal gruppo parlamentare. Che, stando allo Statuto, comporterebbe anche l'espulsione dal M5S. Sono arrivate anche le prime reazioni dei senatori espulsi: "Dico con chiarezza che faremo ricorso". dice Elio Lannutti. "Apprendo che è stata avviata la procedura di espulsione nei miei confronti. Sono molto scosso da questa decisione, ora voglio riflettere. Mi sento M5S nel sangue". Scrive su Facebook Nicola Morra. "Stasera il mio NO a questo governo sarà netto, convinto e consapevole. Oltre ogni minaccia, oltre ogni pressione, oltre ogni possibile conseguenza personale alla quale potrei andare incontro", annuncia il deputato M5S, Francesco Forciniti.

