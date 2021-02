Governo, Draghi alla Camera per la fiducia. La diretta

18 febbraio 2021 a

Ore 9.30 Giachetti (Iv) durante il suo intervento ha confermato piena fiducia a Draghi: "La sua agenda e' la nostra agenda. Mentre nella politica volano insulti e minacce il governo Draghi vola e lo spread crolla: forse sarebbe il caso che qualcuno si chiedesse perché"

Ore 9.05 Partito alla Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il presidente del Consiglio segue il dibattito (interamente trasmesso in televisione) dai banchi del governo. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio,la discussione generale andrà avanti fino alle 12, quando sarà sospesa fino alle 13.30 per la sanificazione dell'Aula. Riprenderà dalle 13.30 alle 16, quando ci sarà una nuova pausa per la sanificazione fino alle 18, quando si terrà la replica del presidente del Consiglio.

Dopo aver incassato la larga fiducia del Senato nella serata del 17 febbraio, il governo guidato da Mario Draghi si presenta questa mattina, 18 febbraio, alla Camera dei Deputati. Alle 9 è prevista la discussione, Draghi interverrà intorno alle 18. velocizzare la campagna vaccinale, lotta al virus, crisi economica e del lavoro, politiche ambientali e Europa. Queste le linee programmatiche. I sì al Senato sono stati 262, 19 meno della quota raggiunta da Mario Monti. Quindici dei 40 no sono arrivati da M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti.

Un voto che ha lacerato soprattutto il M5s. I 15 che non hanno votato la fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle i dissidenti che hanno votato contro la fiducia al governo Draghi. Lo confermano fonti qualificate M5s, senza lasciare adito a dubbi. Quei senatori malpancisti' è la spiegazione, si sono collocati fuori dalla maggioranza. Tra i governisti nel Movimento, intanto, serpeggia l'amarezza per la decisione presa dai dissidenti una strada del resto preannunciata nei giorni scorsi nelle chat e nelle riunioni online dei gruppi. Ora, fari puntati sul pallottoliere della Camera dove si voterà la fiducia. Nella replica al Senato Draghi si è detto "consapevole del disastro" ed ha assicurato che "costruiremo sui fatti la nostra credibilità'". Impegno per inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione. "Bisogna salvare il turismo, sui migranti serve una soluzione europea con obbligo di redistribuzione". Confermata la volontà di coinvolgere parti sociali e Regioni.

Intanto i mercati hanno accolto bene la fiducia del Senato. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi resta fermo a 95 punti in apertura, stabile rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli italiani si attesta allo 0,587%, poco mosso rispetto a ieri e dopo aver toccato venerdi' scorso il nuovo minimo storico allo 0,426%. Dopo aver incassato la fiducia al Senato il premier Mario Draghi si appresta oggi a ricevere il via libera della Camera.

