Senato, in attesa del voto di fiducia. Draghi: "Governo conferma impegno per l'ambiente". La diretta

"Gli interventi del dibattito hanno dimostrato la consapevolezza del disastro economico, sanitario, sociale, educativo e culturale. È con questa consapevolezza che questo governo costruirà nei fatti con sia la sua credibilità. Ringrazio per la stima ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti del governo da me presieduto" ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato iniziata alle 20,40 oggi mercoledì 17 febbraio 2021.

"Confermo che il Parlamento sarà informato in modo adeguato e tempestivo sul complessivo programma e sulle politiche specifiche di intervento" ha aggiunto Draghi dopo l'iniziale gaffe che lo ha visto parlare senza accendere il microfono. E ancora: "Questo governo conferma l'impegno per inserire l'ambiente e lo sviluppo sostenibile nella Costituzione" e di lavorare a un progetto di legge. E poi "il ritorno alla normalità deve riguardare anche la cultura. È imprescindibile per la crescita e il benessere del Paese", ha sottolineato Draghi nella replica al Senato, spiegando che al G7 ci sarà una sessione di lavoro dedicata alla cultura. Quindi il turismo: "Alcune imprese rischiano di non riaprire dopo la pandemia, ma non è questo il caso del turismo. Occorre investire in questo settore, quei soldi tornano indietro". La chiama per la votazione è in programma alle 23.

Giornata storica sin qui per il neo presidente del Consiglio che oggi, in mattinata, ha debuttato in Parlamento dove ha pronunciato a Palazzo Madama il suo discorso programmatico non senza tradire un briciolo di emozione. Guerra alla pandemia e ricostruzione del Paese, "come nel dopoguerra". Tra le le sfide di Draghi premier. Dalla Lega al Pd, il governo dell'ex numero uno della Bce si avvia verso il consenso. C'è però da considerare l'incognita dei dissidenti di M5S e il no annunciato di parte di Sinistra italiana,

