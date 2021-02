Roma, Virginia Raggi: "Voto su Rousseau per la mia ricandidatura"

17 febbraio 2021 a

Virginia Raggi vuole "blindare" la sua ricandidatura per il Campidoglio. Nei mesi scorsi la sindaca aveva manifestato la volontà di voler correre per un secondo mandato alle elezioni che sono in programma in primavera nella Capitale. Una scelta che non ha trovato, finora, l'appoggio degli altri partiti che hanno composto la compagine di maggioranza del governo giallorosso guidato fino a pochi giorni fa da Giuseppe Conte vale a dire Pd e Leu. La ricandidatura di Virginia Raggi è così rimasta in qualche modo nel limbo. Dal Movimento 5 Stelle c'è stato appoggio, tuttavia sono continuate a circolare voci su ipotetici accordi con il centrosinistra per proporre un altro nome alla guida di Roma.

Così nella mattinata del 17 febbraio la sindaca è uscita allo scoperto con un post pubblicato su Facebook nel quale chiede che vengano fatti votare gli iscritti del M5S sull'ipotesi della sua ricandidatura. Insomma, anche per quanto riguarda Roma sarà la piattaforma Rousseau a decidere, almeno stando a quanto chiesto da Virginia Raggi: "E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma". Le parole della sindaca sono nette: "Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica. Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo. Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo".

Virginia Raggi dunque non intende fare alcun passo indietro: "Lo ripeto: basta ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente. Si dia voce alla base. Intendiamoci: no a formule arzigogolate ma un voto netto sulla mia candidatura a Roma. Gli strumenti ci sono. La scelta alle persone". "Io da cittadino, ti ho sempre sostenuta e ti sostengo ancora", ha commentato l'ormai ex pentastellato Alessandro Di Battista. "Concordo, basta ambiguità", ha detto anche l'ex ministro Barbara Lezzi.

