Governo, Mario Draghi al Senato per la fiducia. La diretta

10.40 "Nella mia vita professionale non c'è mai stato un momento di emozione così intensa e di responsabilità cosi ampia". Così Draghi nel suo discorso al Senato. "Il Governo farà le riforme ma affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività". Poi ha parlato dello spirito del governo: "Un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca". Poi ha parlato della larga coalizione: "Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando e' il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi e rivalità"

10.15 Iniziato il discorso del premier Mario Draghi al Senato per illustrare le linee programmatiche. Ha iniziato parlando della pandemia. "Il nostro obiettivo è"combattere la pandemia, il virus è nemico di tutti". Ringraziamento anche al suo predecessore Giuseppe Conte. Applausi dai parlamentari

Mario Draghi fa il suo esordio in Parlamento. Oggi, 17 febbraio, alle 10 è atteso il discorso del premier che inizia il percorso parlamentare per ottenere la fiducia. Visto il largo consenso delle forze parlamentari la fiducia è scontata, ma c'è attesa per le parole dell'ex numero uno della Bce che svelerà le linee programmatiche del suo governo.

Il suo discorso, da quello che è filtrato, durerà 20 minuti e sarà incentrato sulle emergenze del Paese. Quella sanitaria legata alla pandemia e quella economica. Il premier insisterà sull'esigenza di procedere a passo più spedito con il piano delle vaccinazioni, poi buona parte del suo intervento sarà incentrato sul Recovery Plan che avrà una forte impronta ambientalista. Draghi illustrerà sulle tre grandi riforme: della giustizia civile, del fisco e quella per la digitalizzazione. E' probabile che il premier affronti anche il tema del lavoro con il tema attuale della fine del blocco dei licenziamenti che al momento è fissata per il 31 marzo. Il voto per la fiducia è atteso in serata dopo il lungo dibattito in Senato e le dichiarazioni di voto. Domani poi sarà la volta della Camera dei deputati.

Da venerdì si entrerà nel vivo. In agenda c'è il completamento della squadra di governo con la nomina dei viceministri e dei sottosegretari. Secondo fonti qualificate citate dall'Ansa, Draghi potrebbe prendersi tempo fino all'inizio della prossima settimana. Al Mef potrebbero essere confermati Laura Castelli e Antonio Misiani, con l'ingresso del leghista Bitonci e dell'azzurro Pichetto Fratin. Per la Transizione Ecologica circola il nome del pentastellato Buffagni mentre alla Sanità potrebbe esserci qualche conferma (come quella di Pier Paolo Sileri) e qualche faccia nuova, come quella del leghista Gian Marco Centinaio. Per le Politiche Agricole circola il nome di Francesco Scoma. E anche in FI la corsa è serrata. Tra i più quotati i senatori Battistoni e Malan, Mandelli, e i deputati Calabria e Baldelli.

