Covid e zone rosse, nuova stretta con lockdown locali. Sei regioni rischiano l'arancione

17 febbraio 2021 a

a

a

Il nuovo governo al lavoro per tentare di arginare una "terza ondata" del virus Covid-19 provocata dalle varianti. In Lombardia sono state istituite quattro "zone rosse" locali e in Campania è stata individuata una variante mai emersa nel paese. Il timore è che nell'arco di un mese le varianti possano diventare prevalenti nel Paese.

Dunque per evitare nuove conseguenze si sta studiando un sistema che prevede appunto di "isolare" le zone maggiormente colpite per cercare di evitare un lockdown nazionale.

Covid, variante mai descritta in Italia scoperta a Napoli: allarme tra gli esperti per l'efficacia dei vaccini



Per quanto riguarda i colori delle regioni - stando a quanto riporta il Corriere della Sera - venerdì sei regioni potrebbero avere un Rt superiore all'1 finendo dunque in fascia arancione. Altre ancora potrebbero finire in rosso. In bilico Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche che si aggiungerebbero a Abrezzo, Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e provincia di Trento. Dunque il "modello Umbria" con delle chiusure mirate dei comuni più colpiti è destinato ad essere replicato in tutta Italia. Da oggi, 17 febbraio. Da oggi sono in zona rossa quattro comuni in Lombardia: Vuggiù, Mede, Castrezzato e Bollate.

Impianti di sci chiusi, Meloni contro Draghi: "Settore ignorato anche da lui. La montagna non si merita Speranza"

Intanto il 5 marzo scade il Dpcm in vigore per le misure anti Covid. Il governo si metterà al lavoro già nel fine settimana dopo aver ottenuto la fiducia dal parlamento.. La prima cosa da decidere è con quale strumento procedere. Dunque se continuare sulla strada del governo Conte, ossia quella dei decreti del presidente del Consiglio oppure scegliere il decreto legge lasciando spazio di manovra, con le ordinanze, sia ai ministeri che alla Protezione civile pur nella massima condivisione con Palazzo Chigi. Al momento, da quello che filtra, se i numeri della curva epidemiologica continueranno ad essere quelli dei giorni scorsi difficilmente potranno essere riaperte palestre, piscine, cinema e teatri. Anche per i ristoranti, se i numeri sono questi, è difficile una riapertura di sera.

Covid, il giudice snobba le restrizioni: beccato al ristorante da Le Iene. L'inviato: "Perdo ogni speranza" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.