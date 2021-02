Covid, i piani del nuovo governo: zone rosse limitate e vaccino in caserme e aeroporti

16 febbraio 2021 a

a

a

Il governo guidato da Mario Draghi vuole accelerare per cercare di proteggere il più possibile il Paese dopo l'allarme dell'Istituto Superiore della Sanità sulle varianti Covid e sta valutando nuovi piani sia per il contenimento della diffusione del virus, sia per cercare di accelerare la campagna vaccinale. E' il Corriere della Sera a svelare quelli che sarebbero alcuni dei principali obiettivi del nuovo esecutivo, in particolare l'individuazione di zone rosse circoscritte e l'utilizzo di caserme e aeroporti per la somministrazione dei vaccini. L'intenzione sarebbe dunque quella di evitare un lockdown complessivo e individuare di volta in volta le aree che hanno bisogno di restrizioni severe, dichiarandole rosse, come ad esempio sta accadendo in parte dell'Umbria oppure è stato fatto nei giorni scorsi per il comune di Chiusi, in provincia di Siena. Per ciò che concerne la vaccinazione, sembrano da superare velocemente le "primule" del commissario Domenico Arcuri: servono altre strutture e spazi più ampi.

"In pericolo asili e scuole elementari". L'allarme di Pregliasco sul rischio di una nuova ondata

In relazione alle possibili zone rosse, il Corriere della Sera spiega che l'intenzione è proprio quella di disporre eventuali chiusure di paesi, città o intere province, in particolare dove sono diffuse le varianti brasiliane e sudafricane che sembrano resistenti ai vaccini attuali. Verrebbero quindi determinate aree dalle quali non si può uscire né entrare e dove la maggior parte dei negozi verrebbero chiusi. Decisioni che andrebbero prese d'urgenza, chiudendo in maniera istantanea anche le scuole appena c'è la percezione della diffusione del virus mutato. Sembra scontato che verrà confermato il sistema della divisione del territorio in fasce rosse, arancioni, gialle e bianche. Non è però escluso che proprio l'allarme per le varianti spinga ad abbassare i valori per entrare nella categoria con maggiori restrizioni, valori che attualmente sono Rt 1 per l'arancione e 1.25 per il rosso.

Coronavirus, Vespignani: "A marzo la variante inglese sarà prevalente"

Naturalmente il governo dovrà decidere anche come muoversi in relazione alle attività economiche. Dai bar ai ristoranti, ma anche le piscine, le palestre, i cinema e i teatri. La scadenza dell'attuale Dpcm, infatti, è fissata per il 5 marzo e per quel giorno serviranno nuove indicazioni per come vivere quello che viene considerato un periodo particolarmente importante, relativo ai mesi di marzo e aprile.

Centomila pensionati in più per colpa del Covid. Serviranno 33 miliardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.