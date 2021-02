Covid, Zaia: "Gestire situazione senza lockdown. Indennizzi per gestori impianti sci"

15 febbraio 2021 a

"Penso che dovremmo tentare di gestire questa situazione senza il lockdown, e lo dico da una regione che ha messo anima e corpo per combattere il Covid" ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a Quarta Repubblica ospite di Nicola Porro su Rete4. "Vedo persone che invocano il lockdown e penso: 'Ma alla fine quelle persone cosa rischiano a dire questo?’ Lo possono dire con tranquillità, tanto se non ci indovinano nessuno se ne ricorda. Se lo dico io, invece, devo firmare un’ordinanza. Sul lockdown però vorrei capire una cosa: se chi lo chiede ha informazioni diverse dalle nostre" ha spiegato Zaia. "I dipartimenti di prevenzione del Veneto non sono mai stati contattati, non è una richiesta che nasce da un’analisi fatta assieme ai servizi delle Regioni. Immagino che abbiano delle notizie che noi non abbiamo" continua il governatore del Veneto.

Passaggio importante sulla questione degli impianti per sciare rimasti chiusi. "Ritrovarsi con una ordinanza nazionale di chiusura a poche ore dalla riapertura è un provvedimento che grida vendetta perché non tiene conto delle spese che si sono fatte. Conosciamo il senso di responsabilità e la salute viene prima di tutti. Ma viste le linee guida io ho deciso di di fare una ordinanza, in via prudenziale, il 17 febbraio. I nostri ministri hanno contattato i gestori appena hanno saputo dell’ordinanza ora non dobbiamo parlare di ristori, ma danni da indennizzare" ha aggiunto Zaia.

"Siamo entrati in Covid come la Regione con minor disoccupazione a livello nazionale, avevamo il 6,6%. Oggi abbiamo 60mila posti di lavoro persi, 35mila dei quali solo nel mondo del turismo. Penso che l’unico vero treno sia quello del Recovery Fund e spero veramente che non si traduca in monopattini, altrimenti il rilancio dell’economia e dell’occupazione non lo vedremo mai più" ha concluso Zaia a Quarta Repubblica.

