Casalino: "Politica ambiente maschilista, molti attacchi nascondevano omofobia"

L'esperienza di Rocco Casalino alla comunicazione del governo di Giuseppe Conte come portavoce è stato al centro della puntata di Otto e mezzo, il talk di approfondimento andato in onda oggi lunedì 15 febbraio 2021 su La7 e condotto da Lilli Gruber. "Noi abbiamo gestito la comunicazione in uno dei momenti più drammatici del Paese e le conseguenze di un nostro eventuale errore potevano avere gravi ripercussioni. Di errori non penso di averne fatti con la E maiuscola, ho dovuto gestire tante responsabilità e in tempi di pandemia c’era anche l’obiettivo di informare o far seguire da più persone possibili le misure".

Poi si è smarcato da una delle tante accuse che gli vengono mosse: "Mai ho condiviso le bozze dei Dpcm, anzi: quando venivano pubblicate dai giornali, creavano caos che io poi dovevo gestire. Per questo serviva una voce unica, importante e chiara per una comunicazione efficace e forte, quella di Conte". Sul futuro dell'ex premier: "Ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare". Poi tornando sul suo ruolo: "Credo che ho dato una mano a far conoscere l’uomo Conte più che il politico. La mia omosessualità è sempre stato un problema, faccio ancora fatica. Forse è il retaggio di un’infanzia difficile. La politica è un ambiente molto maschilista e credo che molti attacchi nascondevano una certa omofobia".

Quindi si lancia in un'analisi del momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle: "Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere perché il movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi".

