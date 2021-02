Sci, scontro tra ministri. Garavaglia: "Stagione finita, è mancato il rispetto. Ora gli indennizzi"

15 febbraio 2021 a

La stagione sciistica è finita. Sono parole del ministro del Turismo, il leghista Massimo Garavaglia. L'ordinanza che ha prolungato lo stop degli impianti di risalita almeno fino al 5 marzo, ovviamente ha conseguenze durissime per il comparto e Garavaglia non è affatto tenero, attaccando frontalmente il collega di esecutivo, il ministro alla Salute, Roberto Speranza: "E' mancato il rispetto per i lavoratori della montagna. Per l'Italia serve un modello buono, come quello del Veneto". Parole pronunciate all'emittente televisiva Telenuovo.

Garavaglia ha precisato che non entra "nel merito del metodo, ma non può funzionare così. Invece del bonus monopattino dobbiamo parlare di incentivi per chi lavora in montagna. Non si deve parlare di turismo, ma di industria del turismo", puntualizzando che il ministero del Turismo è stata una esplicita richiesta di Salvini e che la Lega è soddisfatta che Draghi l'abbia accolta. Secondo Garavaglia "la montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola e per ripartire servono due cose fondamentali: finalmente programmazione, non si può sapere il giorno prima cosa si fa il giorno dopo, e poi lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna. Quindi bisogna usare i soldi del Recovery per investimenti mirati, per ripartire alla grande come la nostra montagna sa fare". E ancora: "Abbiamo sentito gli operatori e non è possibile mettersi in campo dopo il 5 marzo, senza che ci siano certezze. Stiamo raccogliendo le prime istanze ed è importante che saranno inserite nel Decreto Ristori. Si è concretizzato un danno per una scelta del governo e i danni devono essere indennizzati".

Dure critiche anche al sistema: "La normativa attuale prevede, per assurdo, che un ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia. Evidentemente, c'è qualcosa da registrare. Penso che sarà oggetto di discussione. Ad oggi questa è la normativa". La presa di posizione di Garavaglia si somma a quelle durissime dei govarnatori delle regioni maggiormente coinvolte e ovviamente degli operatori della montagna, in ginocchio in una stagione che tra l'altro dal punto di vista della neve era stata generosa come non accadeva da anni.

