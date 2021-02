Antonio Funiciello, nuovo capo del gabinetto di Draghi. Chi è

15 febbraio 2021 a

Antonio Funiciello sarà il nuovo capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier in attesa del voto di fiducia in parlamento, è a lavoro per delineare il suo staff. Funiciello in passato ha ricoperto l’incarico di coordinatore dello staff dell’ex premier Paolo Gentiloni (dal 2016 al 2018). Come segretario generale di Palazzo Chigi, invece, si andrebbe verso la riconferma di Roberto Chieppa, che ha ricoperto lo stesso ruolo con Giuseppe Conte.

Ma chi è Funiciello: 45 anni, origini casertane (è nato a Piedimonte Matese), è laureato in Filosofia all’Università Federico II ed è giornalista pubblicista. Esperto di editoria e comunicazione, ha scritto per L’Espresso e Il Foglio, oltre ed esser stato l’autore dei saggi “Il politico come cinico” (2011) e “A vita” (2013). Lo scorso anno ha pubblicato per Rizzoli il libro “Il metodo Machiavelli – Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima”. Ha collaborato col Partito Democratico, ottenendo nel 2013 la delega per la Cultura e la Comunicazione del partito.

Queste invece le altre nomine formalizzate oggi: Roberto Chieppa, considerato un 'fedelissimo' dell'ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima linea negli snodi più importanti dell'esecutivo gialloverde prima e giallorosso poi, riconfermato Segretario Generale di Palazzo Chigi; Carlo Deodato, capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi; Giuseppe Chinè, capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco; Daria Perrotta, capo di Gabinetto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli; Gaetano Caputi, capo di Gabinetto del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia; Francesco Fortuna, capo di Gabinetto Ministero Politiche Agricole; Marcella Panucci, capo di Gabinetto ministero della funzione pubblica Renato Brunetta.

