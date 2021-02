Ricciardi propone un nuovo lockdown e rompe l'idillio del governo Draghi

Christian Campigli 15 febbraio 2021 a

L'illusione del governo di unità nazionale, del “volemose tutti bene”, della cancellazione delle differenze politiche e culturali è durata ventiquattro ore. E' bastata un'uscita sopra le righe del consigliere del ministero della salute, Walter Ricciardi, sulla necessità di decretare un nuovo lockdown in tutto il Paese, per dare il via ad un'autentica cavalleria rusticana. “Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre al governo tre cose, anche alla luce del problema delle varianti: lockdown breve e mirato per 2, 3 o 4 settimane, ossia per tutto il tempo necessario a riportare l'incidenza di Covid-19 al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, per poi tornare a testare, tracciare e vaccinare a tutto spiano”. In serata Ricciardi, che da giovane ha lavorato come attore al fianco di Mario Merola, ha fatto sapere di essere “pronto a farmi da parte se non sono utile”. Una posizione forte, quella dell'accademico napoletano, che è andata di pari passo con la decisione del ministro della salute Roberto Speranza di chiudere gli impianti sciistici almeno fino al 5 marzo prossimo. I governatori del nord,

Matteo Salvini e i renziani non l'hanno presa bene. Chiedendo a gran voce la testa di Ricciardi servita su elegante piatto d'argento. “Prima di terrorizzare gli italiani, parli con Mario Draghi”, ha tuonato il leader leghista, da sempre critico nei confronti delle posizioni più rigide verso le chiusure delle attività. Ma in realtà l'obiettivo è un altro e ha le sembianze dell'uomo forte dei dalemiani, quel ministro della salute riconfermato nonostante la promessa, che difficilmente riuscirà a mantenere, di vaccinare “tredici milioni di italiani entro la fine di marzo”. Il carroccio vuole far saltare Roberto Speranza e sostituirlo con Gian Marco Centinaio, già ministro delle politiche agricole durante il primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte (da giorni scomparso dai radar). Ma anche nel Pd serpeggiano malumori per la scelta sugli impianti di risalita sciistici. “Delusione è una parola fin troppo gentile – ha affermato il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini - C'è molta rabbia, non nel merito in sé, non siamo scienziati e al primo posto viene la salute. Ma spero che quanto accaduto sia l'ultima volta. Non si può arrivare a decisioni del genere con così poco preavviso. Mai più decisioni del genere con queste tempistiche, non è più tollerabile.

Serve un nuovo metodo. Gli imprenditori hanno lavorato per far riaprire le piste, - ha detto ancora - ci sono già state prenotazioni alberghiere. Va bene tutto ma saperlo poche ore prima della apertura prevista significa che oltre al danno c'è la beffa”. Per il Nazareno non si tratta di persone, ma di metodo. Serve una linea più attenta anche alle esigenze delle imprese. Va conciliata salute ed economia. Se il buon giorno si vede dal mattina, saranno mesi lunghi e tormentati per SuperMario, che non potrà occuparsi solo (si fa per dire) di spendere bene i miliardi dei recovery found, ma dovrà usare tutte le sue armi di persuasione per tenere insieme una compagnia di giro che appare sfilacciata e, molto spesso, assai stonata.

