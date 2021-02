Conte: "Torno a Firenze a fare il professore. Pd, M5S e Leu insieme? Credo molto in questo progetto"

15 febbraio 2021 a

Giuseppe Conte è tornato a parlare dopo le dimissioni e l'insediamento di Mario Draghi ormai destinato a diventare il prossimo presidente del consiglio. "Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. E' terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze". Così l’ex premier intervistato dalla telecamera del Fattoquotidiano.it nei pressi di Palazzo Chigi. Conte dribbla tuttavia la domanda su un eventuale incontro con Draghi.

Poi, incalzato sul suo futuro nel M5S, "ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica, li vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato, ai compagni di viaggio", replica. A chi gli chiede se creda ancora di essere il perno della coalizione M5S-Pd-Leu, "quello è un progetto che non ho declamato a casa - risponde - ma che abbiamo iniziato a realizzare e ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno elaborati e realizzati. Quella è una prospettiva a cui credo molto, da politico, da privato cittadino e da ex presidente del Consiglio: continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che decideremo insieme".

