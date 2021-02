Non è l'Arena, Massimo Giletti mangia il kiwi e prende in giro il medico contrario al vaccino anti Covid

14 febbraio 2021 a

Il vaccino Astrazeneca funziona "anche sulla variante inglese, i numeri mostrano una buonissima efficacia già con la prima dose". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro uscente alla Salute (che potrebbe essere confermato nel governo Draghi), durante Non è l'Arena, il talk domenicale di La7 condotto da Massimo Giletti. Sileri in studio si è confrontato con il dottor Paolo Mezzana secondo cui nella prima fase nella campagna vaccinale i medici sono stati divisi tra statali e privati, come se fossero di serie A e B. I primi sono stati vaccinati con Pfizer, i secondi invece con Astrazeneca, ma Sileri ha voluto ribadire che non c'è differenza di efficacia tra i due farmaci. Il vice ministro ha però precisato che i dottori si ritrovano faccia a faccia con i pazienti e non possono dover attendere dodici settimane per la seconda dose del vaccino: periodo troppo lungo. Clicca qui le dichiarazioni di Sileri a Non è l'Arena.

Dopo Mezzana a Non è l'Arena è stato ospite il dottor Mariano Amici, finito nella polemica perché non crede nel vaccino e considera il Covid 19 non grave come lo considera la stragrande parte del mondo. Amici ha voluto precisare di non essere un no vax e di non aver mai sottovalutato l'importanza delle vaccinazioni "ma ho sempre messo sul piatto della bilancia i pro e i contro della vaccinazione. Poi sceglie il paziente". Un inviato di Non è l'Arena, però, in settimana si è recato nello studio di Amici nascondendo una micro telecamera e senza dichiarare di essere un giornalista. I pazienti hanno dichiarato che il medico è anti vaccino e persino contro l'uso delle mascherine. Clicca qui per vedere il blitz nello studio del medico.

Si è innesca una durissima polemica tra lo stesso Amici e gli altri medici presenti in studio. E Massimo Giletti si è preso gioco di Amici mangiando un kiwi, perché secondo il medico alcuni test per verificare la positività al Covid 19 non sono attendibili, al punto da dare esito positivo se strusciati proprio sul succo di un kiwi. Il video di Massimo Giletti mentre mangia il kiwi.

