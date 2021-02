Governo Draghi, giuramento al Quirinale davanti a Mattarella. Biografia e profilo dei ministri: ecco chi sono

13 febbraio 2021 a

I ministri del governo presieduto da Mario Draghi sono attesi alle 12 dal giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la nomina avvenuta ieri sera da parte del nuovo presidente del Consiglio. Si tratta di 8 ministri senza portafoglio, 15 con portafoglio, oltre al sottosegretario alla presidenza del consiglio, Roberto Garofoli, che sarà il braccio destro del premier. Ecco biografia e profilo di ognuno di loro

Ministro per i rapporti con il Parlamento - Federico D'Incà

Belluno, 10 febbraio 1976. Laureato in economia e commercio, ha aderito ai primi meetup del M5S diventando promotore delle liste a Belluno e Feltre nel 2012. Alle Politiche del 2013 viene eletto deputato nelle liste del M5S. Nel 2015 diventa capogruppo del M5S alla Camera. È stato rieletto deputato nel 2018 e nel medesimo anno è stato nominato Questore della Camera dei deputati. È stato Ministro per i Rapporti con il Parlamento del Governo Conte II

Ministro per la Pubblica amministrazione - Renato Brunetta

Venezia, 26 maggio 1950. È membro della prima ora di Forza Italia, deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2008, quando diventa Ministro della Pubblica Amministrazione nel Governo Berlusconi IV. Capogruppo alla Camera del PdL dal 2013 al 2018, aderisce di nuovo a FI quando viene riformata nel 2014. Eletto nuovamente deputato nel 2018, è attualmente componente membro della Commissione Agricoltura

Ministro per l'innovazione tecnologia e la transizione digitale - Vittorio Colao

Brescia, 3 ottobre 1961. Nel luglio 2008 è stato nominato Ad di Vodafone. Nel 2015 è stato nominato amministratore non esecutivo di Unilever. Dal 2019 fa parte del comitato direttivo della società di telefonia wireless Verizon. Nell'aprile 2020 è stato designato dal governo italiano per guidare la task force della "Fase 2" per la ricostruzione economica del Paese dopo la pandemia di Covid-19

Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Maria Stella Gelmini

Leno (BS), 1º luglio 1973. Dal 1998 è iscritta a Forza Italia. Nell’aprile del 2005 entra a far parte del Consiglio regionale lombardo. Sempre nello stesso anno, è nominata coordinatrice regionale di Forza Italia. Nel 2006 viene eletta alla Camera, per poi essere riconfermata con il Pdl nel 2008 quando è nominata Ministro dell’Istruzione nel Berlusconi IV. Eletta nel 2013 e nel 2018 alla Camera, nell’attuale legislatura è capogruppo di FI.

Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Mara Carfagna

Salerno, 18 dicembre 1975. Nel 2004 è coordinatrice del movimento femminile di FI in Campania. Alle Politiche del 2006 è eletta alla Camera per FI. Rieletta nel 2008 con il PdL, è stata Ministro per le pari opportunità nel Governo Berlusconi IV. Nelle elezioni amministrative del 2010 è eletta Consigliere regionale in Campania. Rieletta nel 2013, viene riconfermata nel 2018 diventando anche Vicepresidente della Camera. Nel dicembre 2019 fonda l’associazione politica Voce Libera

Ministro per le politiche giovanili - Fabiana Dadone

Cuneo, 12 febbraio 1984. Nel 2012 vince le elezioni parlamentarie interne del M5S, venendo poi candidata ed eletta deputato nelle elezioni politiche del 2013. Dopo essere stata capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, nel 2014 viene eletta capogruppo del M5S alla Camera. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletta deputato. Dal 2019 è stata Ministro per la pubblica amministrazione del Governo uscente.

Ministro per le pari opportunità e la famiglia - Elena Bonetti

Asola (MN), 12 aprile 1974. Nel 1997 si laurea in matematica a Pavia. Consegue il dottorando nel 2002 alla Statale di Milano. Dapprima ricercatrice a Pavia, dal 2016 è associato di analisi matematica presso la Statale di Milano. Proveniente dal mondo scout, è iscritta al PD dal 2017. Nel 2019 entra a far parte della direzione nazionale del PD. Vicina a Matteo Renzi, è stata ministro per le pari opportunità e la famiglia nel Conte II

Ministro per le disabilità - Erika Stefani

Valdagno (VI), 18 luglio 1971. Entra in politica alle Amministrative del 1999, quando viene eletta Consigliere Comunale di Trissino (VI) in una lista indipendente. Nel 2009 è stata rieletta Consigliere Comunale nel comune di Trissino con la Lega Nord per il quale ricopre anche il ruolo di vicesindaco. Alle Politiche del 2013 è stata eletta Senatrice per la Lega Nord. Nel 2018 è stata rieletta Senatrice. Dal giugno 2018 al settembre 2019 è stata Ministro degli affari regionali e delle autonomie nel Governo Conte I.

Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale - Luigi Di Maio

Avellino, 6 luglio 1986. Nel 2007, apre il meetup di Pomigliano d'Arco. Viene eletto nel 2013 nella lista del M5S e ricopre il ruolo di vicepresidente della Camera dei deputati fino al 2018. È stato ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro, nonché Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo Conte I. Ha ricoperto la carica di capo politico del Movimento 5 Stelle dal 2017 al 2020. Dal 2019 è Ministro degli affari esteri nel Governo Conte II.

Ministro dell'Interno - Luciana Lamorgese

Potenza, 11 settembre 1953. È stata prefetto di Venezia dal dicembre 2009 al giugno 2013. Da luglio 2013 a

febbraio 2017 è stata Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno. Da febbraio 2017 a ottobre 2018 è stata Prefetto di Milano. Nel novembre 2018 viene nominata consigliere di Stato dal premier Giuseppe Conte. È stata Ministro dell’Interno nel Governo Conte II

Ministro della Giustizia - Marta Cartabia

San Giorgio su Legnano (MI) il 14 maggio 1963. Nel settembre 2011 è stata nominata giudice della Corte Costituzionale. Nel dicembre 2019 è stata eletta Presidente della Corte Costituzionale. Dal settembre 2020, cessato l'incarico alla Corte Costituzionale, è docente ordinario di Diritto Costituzionale e di Giustizia Costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano.

Ministro della Difesa - Lorenzo Guerini

Lodi, 21 novembre 1966. Dirigente nazionale della Margherita, dal 2007 entra a far parte del PD. È stato

presidente della Provincia di Lodi dal 1995 al 2004 e sindaco di Lodi dal 2005 al 2012 per una coalizione di centrosinistra. Eletto deputato nella XVII e XVIII legislatura, ha ricoperto gli incarichi di portavoce, vicesegretario e coordinatore del PD. È stato Ministro della Difesa nel Governo Conte II.

Ministro dell'Economia e delle finanze - Daniele Franco

Trichiana (BL), 7 giugno 1953. Laureato in Scienze Politiche a Padova, consegue il Master of Science in economia presso l'Università di York in Gran Bretagna. Entra in Banca d'Italia nel 1979 ed è stato membro di diversi gruppi di lavoro ministeriali. Dal 2013 al 2019 è Ragioniere generale dello Stato. Nel 2020 diventa Direttore Generale di Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Ministro dello Sviluppo economico - Giancarlo Giorgetti

Cazzago Brabbia (VA), 16 dicembre 1966. Eletto deputato con la Lega Nord dal 1996. Dal 2001 al 2006 è stato Presidente della Commissione Bilancio. Dal 2006 al 2008, è stato Vicepresidente della Commissione Esteri. Nel 2008 torna a presiedere la Commissione Bilancio. Più volte Capogruppo alla Camera, è sottosegretario alla Presidenza del consiglio nel Governo Conte I (2018-2019). Attualmente è vicesegretario federale della Lega

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - Stefano Patuanelli

Trieste, 8 giugno 1974. Laureato in Ingegneria edile a Trieste, nel 2005 inizia il suo attivismo nei primi gruppi vicini a Beppe Grillo. Dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale a Trieste. Alle elezioni politiche del 2018 è eletto senatore e diventa poi capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle. È stato Ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Conte II

Ministro della transizione ecologica - Roberto Cingolani

Milano, 23 dicembre 1961. Nel 2005 fonda l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova di cui sarà Direttore Scientifico fino alla sua nomina come Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo nel 2019. È detentore di oltre 100 brevetti. È stato insignito dei titoli di Alfiere del Lavoro nel 1981 e di Commendatore della Repubblica Italiana nel 2006.

Ministro delle infrastrutture e trasporti - Enrico Giovannini

Roma, 6 giugno 1957. È stato Chief Statistician dell'OCSE dal 2001 al 2009. È stato presidente dell'Istat

dall'agosto 2009 all'aprile 2013. Dall’aprile dello stesso anno al febbraio 2014 è stato Ministro del Lavoro del governo Letta È co-fondatore e Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È Professore ordinario all'Università di Roma Tor Vergata

Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Andrea Orlando

La Spezia, 8 febbraio 1969. Precedentemente nell’Ulivo, dall’aprile del 2007 aderisce al PD. Dal 2006 è membro

della Camera dei deputati. Ha rivestito le cariche di Ministro dell’Ambiente dall’aprile 2013 al febbraio 2014 nel governo Letta, e di Ministro della Giustizia dal febbraio 2014 al giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. È vicesegretario del Partito Democratico

Ministro dell'istruzione - Fabrizio Bianchi

Copparo (FE), 28 maggio 1952. È stato Rettore dell’Università di Ferrara dal 2004 al 2010 e assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna (2010-2020) nelle giunte Errani II e Bonaccini I. Nel 2020 è stato chiamato a guidare la task force del Ministero dell’Istruzione per dettare tempi e modi della ripartenza delle scuole dopo la pandemia. È professore ordinario di Economia applicata all’Università di Bologna

Ministro dell'università e della ricerca - Cristina Messa

Monza, 8 ottobre 1961. Laureata in medicina, ha svolto diversi periodi di studio negli Stati Uniti e in

Inghilterra. Dopo un’esperienza di ricerca presso il San Raffaele di Milano, diventa professoressa associata all’Università di Milano-Bicocca nel 2001 e ordinaria nel 2013. Dal 2012 al 2013 è stata direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2013 al 2019 è stata rettore dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2013 è delegata italiana MIUR nel programma Horizon 2020

Ministro della cultura - Dario Franceschini

Ferrara, 19 ottobre 1958. Fonda il Partito democratico nell’ottobre del 2007. È stato Ministro per i Rapporti

con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di governo nel governo Letta. Dal febbraio 2014 al giugno 2018 è stato Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, prima nei governi Renzi e Gentiloni e poi nel governo Conte II. È stato vicesegretario e segretario nazionale del Partito Democratico

Ministro del turismo - Massimo Garavaglia

Cuggiorno (MI), 8 aprile 1968. Dal 1999 al 2009 è stato sindaco di Marcallo con Casone (MI) con la Lega Nord. Alle Politiche del 2006 è stato eletto deputato nelle liste della Lega Nord. Alle Politiche del 2008 viene confermato. Alle Politiche del 2013 è nuovamente eletto al Senato. Nel marzo 2013 è stato nominato Assessore all’Economia della Regione Lombardia. Alle Politiche del 2018 viene rieletto deputato e nel giugno dello stesso anno diventa Viceministro dell’Economia nel Governo Conte I

Ministro della salute - Roberto Speranza

Potenza, 4 gennaio 1979. Alle Politiche 2013 viene eletto alla Camera per il PD diventandone Capogruppo. Nel

febbraio 2017 abbandona il PD e fonda Art.1 – MDP, di cui diviene segretario nell’aprile 2019. Viene rieletto alle elezioni politiche del 2018 con Liberi e Uguali. È stato Ministro della salute nel Governo uscente.

