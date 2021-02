Covid, Toti a Draghi: "Prorogare di un giorno la zona arancione: salviamo San Valentino"

13 febbraio 2021 a

Giovanni Toti si rivolge al nuovo premier, Mario Draghi, lanciano un appello - che lui definisce un "suggerimento" - per salvare la festa di San Valentino.

"Suggerimento al neonato Governo Draghi che giurerà oggi. Faccia subito un Consiglio dei Ministri e proroghi di un giorno, anche un giorno solo, l’entrata in zona arancione delle Regioni che cambiano colore. Appena 24 ore, ma fondamentali: così domani, giorno di San Valentino, i ristoranti che avevano migliaia di prenotazioni potranno lavorare. Un piccolo segnale necessario per far capire a chi sta pagando da mesi il prezzo di questa pandemia che qualcosa è cambiato. Altrimenti... Governo che va e usanza che resta! Non sarà il modo migliore di iniziare una nuova storia. Se questo è il Governo della salvezza lo dimostri subito, salvando una giornata di lavoro per tante persone. Altrimenti sarà dura sostenere che qualcosa è cambiato da quelle parti". Questo l'appello lanciato in un post sulla propria pagina facebook dal governatore della Liguria.

Da domani, domenica 14 febbraio, infatti, la sua regione - al pari di Toscana, Abruzzo e provincia autonoma di Trento - torneranno in zona arancione (ci resta l'Umbria e ne uscirà invece la Sicilia, ma da lunedì), con un inasprimento delle misure rispetto a quelle in vigore fino ad oggi, in cui sono in zona gialla. Il cambio di colore si è reso necessario per la ripresa dei contagi. Come sempre, infatti, il cambio avviene a partire dalla domenica ma, in questo caso, coincidendo con la festa degli innamorati, diversi segmenti imprenditoriali - dai ristoranti ad altri negozi - dovranno chiudere a seguito delle nuove norme. Il tutto solo a poche ore da prenotazioni o acquisti già programmati o effettuati. Da qui la richiesta di Toti per dare una boccata di ossigeno all'economia, ma anche alle coppie che vogliono vivere questa ricorrenza in maniera "normale".

