Governo Draghi, oggi il giuramento dei ministri e il passaggio della campanella. Mercoledì e giovedì la fiducia in Parlamento

Doppio appuntamento nella mattina di oggi, sabato 13 febbraio, per il neo premier Mario Draghi e i suoi ministri. Alle 12, infatti, avrà luogo il giuramento dei ministri al palazzo del Quirinale. Evento in forma ristretta, senza parenti e familiari, come da prassi, a causa delle restrizioni anti Covid. Subito dopo, alle 13, è previsto al cerimonia del "passaggio della campanella" tra Draghi e il premier uscente, Giuseppe Conte.

I due si sono visti ieri sera a palazzo Chigi, in un colloquio durato circa mezz'ora. Non si esclude infatti che Conte potrebbe essere incluso nella lista dei vice ministri e sottosegretari che Draghi dovrà comporre nei prossimi giorni. Per lui si parla anche della candidatura nel collegio di Siena del Senato, che dovrà tornare al voto per le elezioni suppletive. Prossimo appuntamento del governo sarà poi la fiducia: mercoledì alle ore 10 è calendarizzata la seduta in Senato; il giorno seguente toccherà invece alla Camera.

Ieri sera, intorno alle 20, c'è stato l'annuncio della squadra dei ministri. Al Movimento 5 Stelle sono andati quattro ministeri, tre a testa per Pd, Lega e Forza Italia, uno Italia viva e uno Leu. In tutto 23 dicasteri con 15 figure provenienti dalle forze politiche e 8 tecnici, con sette donne e nove riconferme del Conte 2: Dario Franceschini alla Cultura, Lorenzo Guerini alla Difesa, Roberto Speranza alla Salute, Stefano Patuanelli che trasloca dal Mise alle Politiche Agricole, Federico D’Incà ai Rapporti col Parlamento, Fabiana Dadone che passa alle Politiche Giovanili, Elena Bonetti alle Pari opportunità, Luigi Di Maio agli Affari Esteri e Luciana Lamorgese all’Interno. Gli altri sono tutti "nuovi". Ieri inoltre si è tenuto l'ultimo consiglio dei ministri del governo Conte 2, che ha decretato la proroga dello spostamento tra regioni fino al 25 febbraio, recependo l'orientamento espresso anche dalla Conferenza delle regioni.

