Governo, Salvini contro Lamorgese e Speranza a Stasera Italia: "Servirà cambio di marcia"

Governo, Matteo Salvini storce subito il naso su due dei ministri del nuovo governo di Mario Draghi. Il leader della Lega, in collegamento telefonico con Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4, se la prende con Luciana Lamorgese e Roberto Speranza.

"Abbiamo grandi responsabilità con questo governo, certo qualche riconferma, penso a Speranza o Lamorgese, avrà bisogno di un cambio di marcia" perché "non tutto è andato per il meglio", ha detto il segretario della Lega. "Noi non avevamo chiesto nomi ma cose da fare: un ministero della disabilità, che è stato creato, un ministero del turismo ad hoc", visto il settore in "grande sofferenza. Ora non vediamo l’ora di metterci a lavorare", ha detto Salvini che ha poi fatto gli auguri di buon lavoro ai ministri della Lega.

"L'Italia chiama, chi può risponde. Forse non era conveniente a livello di consenso, ma non me la sento di tirarmi indietro", sottolinea Salvini. E ai Tg2 Post Salvini commenta anche il tema delle "quote rosa": "Io non sono di quelli che guardano le quote, donne e uomini vanno valorizzati come persone in gamba. E quindi baderò ai risultati", chiude l'ex ministro dell'Interno.

