Daniele Franco nuovo ministro dell'economia: chi è il fedelissimo di Mario Draghi

Daniele Franco è il nuovo ministro dell'Economia del governo presieduto da Mario Draghi. Il premier ha fatto il suo nome al termine dell'incontro con Sergio Mattarella, quando ha elencato tutti i ministri. Il suo è un profilo tecnico e rappresenta uno dei nomi che circolavano in questi giorni per il ministero di via XX Settembre. Ecco chi è il "fedelissimo" del premier.

Daniele Franco è direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-Ivass dal primo gennaio 2020. Una lunga conoscenza con Mario Draghi nata certamente negli uffici di Palazzo Koch, dove il premier ha ricoperto il ruolo di governatore dal 2005 al 2011. Ricordato non solo per la sua lunga carriera ma anche per essere stato considerato uno dei "nemici" dai pentastellati ai tempi del governo gialloverde quando, a loro dire, ha tentato di intralciare la partenza del reddito di cittadinanza facendo continui richiami sulle coperture quando era al Tesoro.

Nato nel bellunese nel 1953 e laureato in in scienze politiche presso l’Università di Padova, entra in Banca d’Italia nel 1979 al Servizio Studi dove rimane fino al 1994, dal 1997 al 2007 è direttore della direzione finanza pubblica del servizio studi. Dal 2007 al 2011 è capo del servizio studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013 è Direttore centrale dell’area ricerca economica e relazioni internazionali. Dal 2013 al 2019 è ragioniere generale dello Stato. In ambito accademico ha tenuto corsi presso le Università di Bergamo e Trieste, l’Università Cattolica di Milano e la scuola superiore della pubblica amministrazione. Dal 2000 al 2003 è membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica. A lui il difficile compito di gestire i conti pubblici, con la supervisione del premier, nonché l'imponente debito pubblico italiano, che potrebbe ora essere alleviato grazie agli investimenti prodotti dai fondi del Recovery Fund.

