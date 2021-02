Governo, Mario Draghi è il nuovo premier: la lista dei ministri

12 febbraio 2021 a

Governo, Mario Draghi ha sciolto la riserva e accettato l'incarico di premier offertogli dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'annuncio è arrivato alle 19.40 da parte del segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, secondo la formula di rito. Il premier ha così sottoposto al presidente della Repubblica la lista dei nomi dei ministri, condivisa con Mattarella secondo quanto disposto dall'articolo 92 della Costituzione. Ecco la squadra che coadiuverà l'ex presidente della Bce.

Interno: Luciana Lamorgese

Sottosegretario alla presidenza del consiglio: Roberto Garofoli

Esteri: Luigi Di Maio (M5S)

Economia: Daniele Franco

Difesa: Lorenzo Guerini (Pd)

Giustizia: Marta Cartabia

Infrastrutture e Trasporti: Enrico Giannoni

Innovazione tecnologica e transizione digitale: Vittorio Colao

Pubblica amministrazione: Renato Brunetta (Forza Italia)

Affari generale e autonomie: Maria Stella Gelmini (Forza Italia)

Sud e Coesione territoriale: Mara Carfagna (Forza Italia)

Politiche giovanili: Fabiana Dadone (M5S)

Pari opportunità e Famiglia: Elena Bonetti (Italia Viva)

Disabilità: Erica Stefani (lega)

Turismo: Massimo Garavaglia (Lega)

Cultura: Dario Franceschini (pd)

Salute: Roberto Speranza (LeU)

Rapporti con il parlamento: Federico D'Incà

Ambiente: Roberto Cingolani

Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti

Politiche agricole, alimentari e forestali: Stefano Patuanelli

Lavoro e politiche sociali: Andrea Orlando

Istruzione: Patrizio bianchi

Univeristà e ricerca: Cristina Messa

Il giuramento dei membri del governo si svolgerà alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Mario Draghi è arrivato al Quirinale alle 19 per incontrare il capo dello Stato e sciogliere la riserva, accettando l'incarico offertogli da Sergio Mattarella. In queste ultime ore Draghi ha lavorato nella massima riservatezza per comporre la squadra di governo e definire gli equilibri tra i partiti dell'ampia maggioranza che lo sostiene. Nei giorni scorsi, come ormai noto, ha svolto una doppia consultazione con le delegazioni dei gruppi parlamentari, per poi incontrare anche sindacati, associazioni di categoria e parti sociali. In ultimo ha atteso l'esito della votazione sulla piattaforma Rousseau da parte di iscritti e militanti del M5S, il partito con più rappresentanti nelle due camere del parlamento. Dopo l'accettazione dell'incarico nelle mani di Mattarella e la conferenza stampa al Quirinale, Draghi sarà ricevuto a palazzo Madama dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

