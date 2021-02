Governo, Mario Draghi alle 19 da Sergio Mattarella

12 febbraio 2021 a

Mario Draghi salirà al Quirinale oggi alle ore 19 per incontrare il capo dello Stato, Sergio Mattarella. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie di stampa. Il premier incaricato potrà quindi sciogliere la riserva e condividere con il presidente della Repubblica i nomi dei ministri della sua squadra di governo. A questo punto il giuramento potrebbe avvenire già domattina, per poi andare alle Camere i primi giorni della prossima settimana e iniziare così a mettere mano alle complesse faccende legate all'attuale momento storico e all'agenda politica.

C'è grande attesa naturalmente per la squadra di governo che accompagnerà Draghi in questa parte finale di legislatura e per come saprà gestire gli equilibri tra i partiti dell'ampia maggioranza che lo sostiene. I rumors indicano che dividerà i ministeri assegnando tre posti al M5S e due a Lega, Pd, Forza Italia, con uno solo a Italia Viva e LeU. Ma si tratta, naturalmente di ipotesi. In questi giorni è impazzato il "toto ministri", che ha visto girare in maniera ricorrente nomi di figure di alto profilo istituzionale che potrebbero essere scelte dal premier. Tra queste, Daniele Franco per l'Economia, Paola Severino e Marta Cartabia per la giustizia, Marta Dassù ed Elisabetta Belloni per gli esteri.

Molto dipenderà anche quanti ministeri vorrà istituire il premier: se un governo "snello" con 16 ministri o se opterà per alcuni "frazionamenti", come quello della transizione ecologica, eventualmente scorporato dall'ambiente, richiesto espressamente dal Movimento Cinque Stelle.

