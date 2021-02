Governo, De Luca ironizza sul Ministero della transizione ecologica: "Avremo anche quello alle Galassie con Giordano Bruno"

12 febbraio 2021 a

a

a

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ironizzato sul Ministero della transizione ecologica che potrebbe trovare spazio nel nuovo governo Draghi. "Ha detto Grillo che si realizzerà il Ministero della Transizione ecologica - ha spiegato in una diretta fb -. Dunque dovremo aspettarci questa grande novità in Italia: avremo il Ministero alle Galassie, che credo sarà affidato a una persona di alto profilo, Giordano Bruno credo, che sta aspettando a Campo dei Fiori da qualche tempo di essere convocato".

Video su questo argomento Covid Campania, De Luca: “Rischiamo zona rossa, prudenza e responsabilità nei comportamenti”

"Provate a immaginare - ha aggiunto De Luca - questo Ministero della transizione ecologica, guardo con terrore a questa prospettiva. Dovrebbe accorpare varie direzioni di altri Ministeri, se ne passerebbe un anno solo per l’organizzazione di questo Ministero. Ci saremmo aspettati risultati più modesti. In queste condizioni l’unica transizione prevedibile è la transizione verso il manicomio". De Luca ha poi parlato dell'emergenza Covid e delle restrizioni da adottare: "Se il Governo nazionale non prenderà misure di contenimento per questo weekend, noi fra 15-20 giorni assisteremo a un’esplosione del contagio nel nostro Paese", ha sottolineato ancora il presidente della Campania.

Video su questo argomento Governo, De Luca: "Chiamata Draghi fine di un balletto imbarazzante"

"Abbiamo visto cosa è successo nei giorni scorsi - ha aggiunto - soprattutto nel fine settimana: piazze, strade e lungomari del nostro Paese completamente invasi da giovani e meno giovani, in condizioni di assoluta inesistenza di qualunque forma di controllo. Sta accadendo quello che il Governo ha deciso che accadesse. Stiamo assistendo a una riesplosione del contagio, abbiamo le corsie degli ospedali ingolfate, non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando. Col pericolo delle varianti del virus: non siamo in grado di capire il livello di diffusione e di pericolosità di alcune di queste varianti".

Video su questo argomento Governo, De Luca: "Con Draghi aria nuova dopo incompetenza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.