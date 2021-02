Governo, Casaleggio su Draghi: "Difenda gli interessi degli italiani, non della Bce. Di Battista? Lui è coerente"

12 febbraio 2021 a

"Non è una questione di persona, ma di scelte. Ora Draghi si trova a difendere gli interessi degli italiani e non della Bce. Mi auguro che questo governo possa pensare a politiche espansive in questo momento emergenziale e soprattutto staccare la figura di Draghi da interessi prevalentemente di Paesi esteri, come era normale che fosse quando era a capo della Bce, e di focalizzarsi invece su quelli italiani. Anche l’apparenza oltre che la sostanza in politica è importante". Davide Casaleggio, in un’intervista al Corriere della Sera, parla della scelta dell’M5S, compiuta attraverso il voto su Rousseau di cui è presidente, di sostenere il Governo Draghi, nonostante il fatto che in passato il Movimento fosse critico verso il mondo dell’alta finanza.

"Un esecutivo così largo potrà avere solo obiettivi coerenti con tutte le sensibilità dei vari partiti che vi parteciperanno per gestire l’emergenza sanitaria ed economica in atto - aggiunge Casaleggio - Ho paura che sarà una partita con lo schema catenaccio per difendere le riforme fatte. Tuttavia questo è un momento di costruire il futuro, non di difendere il passato. E sappiamo tutti che le scelte del prossimo anno, determineranno il futuro del prossimo decennio".

"Sicuramente sarà un governo complicato", ammette Casaleggio e, riguardo la dichiarazione di Di Battista di volersi fare da parte dopo l’esito del voto su Rousseau, dice che "Alessandro è fondamentale per il Movimento. È una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del Movimento. Questa sua scelta dimostra per l’ennesima volta l’onestà intellettuale di Alessandro ed è proprio di questa coerenza che ha bisogno il Movimento. Chi oggi guida l’azione politica del Movimento dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza o la larga parte contraria a questa scelta potrebbe allontanarsi".

