Movimento 5 Stelle, voto su Rousseau: vince il sì a Draghi

Arriva il via libera al governo Draghi dagli iscritti M5S su Rousseau. "Sì: 44.177 (59.3%) No: 30.360 (40.7%)", questo il responso del Blog delle Stelle dopo la votazione di oggi.

"Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto". È quanto si legge sul Blog delle Stelle dopo il via libera della base M5S al governo Draghi.

"Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto. L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia", ha sottolineato su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in merito al via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau al sostegno ad un esecutivo guidato da Mario Draghi.

"La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro - continua l’ex capo politico pentastellato -. Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza. Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase. Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone. Viva il Movimento cinque stelle. Viva l’Italia".

"Con Rousseau nuovo modello di partecipazione. Sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui oltre 100mila persone decideranno in che modo dovrà votare il M5S per questo governo. È sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione, che si differenzia rispetto ad altre forze", ha affermato Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, incontrando i giornalisti all’avvio della votazione sul Governo Draghi

"Non ho ancora parlato con Grillo, adesso lo chiamo. Le valutazioni politiche le rimando agli organi politici del M5S", ha aggiunto Casaleggio, senza rispondere a chi gli chiedeva quale fosse stato il suo voto.

