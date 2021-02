Beppe Grillo posta su Twitter fotomontaggio di Draghi sul cornicione del Quirinale

11 febbraio 2021 a

In attesa di conoscere l'esito del voto di iscritti e militanti del M5S sulla piattaforma Rousseau, Beppe Grillo si diverte su Twitter. Poco prima delle 15.30 di oggi, infatti, ha pubblicato un fotomontaggio che mostra Mario Draghi sul cornicione del Quirinale, con Sergio Mattarella che lo guarda dalla finestra. Oltre all'immagine anche il testo: "Aspettando Rousseau".

Al di là dell'ironia, è chiaro che il segnale che il fondatore del Movimento Cinque Stelle vuole lanciare è quello del ruolo indispensabile dei pentastellati per il futuro del governo, la cui eventuale contrarietà priverebbe il premier incaricato di quell'ampia maggioranza parlamentare che Draghi stesso auspica e, prima di lui, anche il capo dello Stato. La votazione si concluderà questo pomeriggio alle 18 ed è quindi presumibile che l'esito del voto si conoscerà poco dopo. Grillo tuttavia ha già tentato di indirizzare la linea del nuovo governo questa mattina, con un lungo post dove vengono elencati gli obiettivi politici del M5S, una sorta di manifesto programmatico che è anche un messaggio a Draghi.

Già nei giorni scorsi quasi tutti i maggiori esponenti del M5S si sono espressi per il sì al governo, a cominciare proprio da Grillo che è tornato a Roma per partecipare alla seconda tornata di consultazioni promossa da Mario Draghi, alla guida della delegazione pentastellata. Dopo di lui a spendersi per il voto favolevole al nascente esecutivo è stato anche il premier Giuseppe Conte, seguito poi da Luigi Di Maio e Vito Crimi, capo politico del movimento. Dopo di loro, in queste ultime ore, si sono espressi anche i ministri Federico D'Incà e Lucia Azzolina, nonché il presidente della Camera, Roberto Fico. Non demorde tuttavia la frangia contraria a un governo insieme a Lega e Forza Italia, guidato dall'ex numero uno della Bce. "Oppositori" guidati da Alessandro Di Battista e da una dozzina di parlamentari.

