Giorgia Meloni polemica con Matteo Salvini sul governo: "Strano che parli a nome dell'intero centrodestra"

Giorgia Meloni polemica nei confronti di Matteo Salvini in vista dell'imminente nascita del governo Draghi. "Trovo strano, se non frutto di un errore di interpretazione della stampa, che Salvini possa essersi espresso a nome di tutto il centrodestra nei rapporti con Draghi e il governo visto che Fratelli d’Italia ha detto che non voterà la fiducia e farà un’opposizione patriottica in Parlamento", ha detto la leader di Fratelli d'Italia rivolgendosi al segretario della Lega.

"Il centrodestra unito parlerà con una sola voce al prossimo vertice quando dovremo decidere i candidati alle amministrative", ha aggiunto. Nessun problema invece nei confronti del riavvicinamento tra il Carroccio e Forza Italia, dopo che i due leader - Salvini e Berlusconi - si sono rivisti in mattinata. "È naturale che si siano incontrati in vista della formazione della squadra di governo che appoggiano, non fosse altro per difendersi dalla preponderante presenza dell’asse Pd-M5S. È un bene che i partiti di Salvini e Berlusconi si raccordino nel ruolo nel governo", ha detto Meloni. Il riferimento al centrodestra fatto da Meloni va a una dichiarazione fatta da Salvini proprio a margine dell'incontro con Berlusconi.

"Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà. Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo, come Lega e come centrodestra, la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, un ritorno alla vita. Non poniamo veti e non diciamo No pregiudiziali. Responsabilità, velocità ed efficienza: noi ci siamo", aveva detto Salvini, suscitando la reazione stizzita dalla leader di Fratelli d'Italia. Nel pomeriggio Salvini ha poi avuto un incontro con i deputati del Carroccio e una video conferenza con tutti i segretari regionali del partito, proprio in vista della nascita del governo.

