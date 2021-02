Draghi, ultimo giorno di consultazioni. Gli incontri con le parti sociali. La diretta

10 febbraio 2021 a

a

a

E' l'ultimo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi. L'ex Governatore della Banca d'Italia incontra a Montecitorio, enti locali e forze sociali per capire da chi è sul campo le emergenze del paese piegato da un anno di pandemia. Un giro di consultazioni che dovrebbe aiutare Draghi a completare il quadro programmatico.

Ma con il rinvio del voto su Rousseau, deciso ieri da Beppe Grillo e diventato ufficiale oggi, si va verso un governo a maggioranza larghissima. La conferma che il voto su Rousseau è rinviato arriva stamattina da Vito Crimi con un post sul Blog delle Stelle nel quale afferma che "il voto è temporaneamente sospeso" e che i nuovi orari di inizio e termine votazione saranno resi noti più avanti.

Ore 12.30 Bonomi: "Da Confindustria convinto sostegno a Draghi"

Ore 12.05 "Abbiamo chiesto che i provvedimenti di questo anno a sostegno dell’economia produttiva non vengano interrotti, che abbiano una durata più lunga e che quando la pandemia sarà finalmente conclusa vengano ridotti gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi. Occorrerà dare tempo alle imprese, in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e avere tempo di ripagare con gradualità i debiti che hanno contratto durante a pandemia", ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.

Ore 11.20 "Abbiamo ringraziato il presidente incaricato di una convocazione non scontata. Come conferenza delle Regioni abbiamo indicato due priorità assolute: la lotta alla pandemia che vede uno strumento innovativo e nuovo che sono i vaccini perché la lotta sia il più rapida e incisiva possibile per evitare nuove chiusure e passare alla fase successiva. Da parte nostra c’è l’offerta di massima collaborazione", ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. "La seconda priorità è il Pnrr: abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente augurandoci che il governo nasca il primo possibile perché non eravamo riusciti a incontrare su questo Conte, che voglio ringraziare per il grande lavoro, perché serve ampia compartecipazione. Nessun governo può riuscire a mettere a terra 209 miliardi, anche il migliore, senza gli enti locali".

Video su questo argomento Governo, Crimi: "Faremo parlare i nostri iscritti, contiamo nell'intelligenza collettiva"

Sono iniziate le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con le Regioni, Upi e Anci. Draghi ha ricevuto le delegazioni della Conferenza delle Regioni, Upi e Anci guidati dai rispettivi presidenti: Stefano Bonaccini, Michele De Pascale e Antonio Decaro. Bonaccini all'uscita: "Tra le priorità vaccini alle Regioni il prima possibile".

Video su questo argomento Grillo a popolo M5s: "Aspettiamo un attimo, poi sarete voi a decidere"

Draghi le consultazioni di oggi 10 febbraio

10.30-11 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Anci Upi

11-11.20 Abi

11.20-11.35 Ania

11.40-12.10 Confindustria

12.10-12.25 Confapi

12.30-13.15 Cgil, Cisl, Uil

13.15-13.30 Ugl

14.45-15 Unioncamere

15.05-15.35 Coldiretti Agrinsieme

15.35-15.50 Confcommercio

16-16.15 Confesercenti

16.20-16.50 Confartigianato, Cna Casartigiani

16.55-17.25 Alleanza delle cooperative italiane, Ue.Coop

17.30-18 Wwf Italia, Greenpeace Italia, Legambiente

Crimi (M5S): "Sono ancora convinto che uno vale uno". E Sallusti: "Toninelli vale Draghi?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.