Stasera in tv 9 febbraio, su La7 diMartedì: gli ospiti di Giovanni Floris

Come tutti i martedì anche stasera in tv, 9 febbraio, su La7 appuntamento con il programma condotto da Giovanni Floris: diMartedì. Inizio a partire dalle ore 21.15 per quello che in televisione è diventato ormai un classico dell'attualità. La puntata occuperà tutta la serata e andrà avanti sino all'una. Dibattiti, servizi e sondaggi al centro dell'attenzione. Naturalmente sarà dato ampio spazio alla pagina politica. Dopo il secondo giro di consultazioni l'incaricato premier Mario Draghi sembra avviato a sciogliere i nodi sui nomi del nuovo esecutivo. Ma inizia ad essere meglio tratteggiata quella che dovrebbe essere la parte principale del programma di governo.

Economia, scuola, campagna vaccinale e ovviamente la situazione sanitaria, sembrano essere al centro dei progetti dell'esecutivo, proprio come stabilito dallo stesso Draghi. Ma naturalmente come sempre nella trasmissione condotta da Floris non si parlerà soltanto di politica. Grande attenzione sarà riservata alla pandemia da Covid 19 e ai possibili rischi legati alle varianti brasiliana e inglese.

Al centro dell'attenzione senza dubbio anche la campagna vaccinale in cui l'Italia è chiamata ad una netta e necessaria accelerazione se vuole continuare ad abbassare i rischi e cercare prima possibile di uscire da una situazione drammatica. Come in tutte le puntate anche questa sera numerosi e autorevoli gli ospiti di Giovanni Floris che però non sono stati ancora ufficializzati (notizia in aggiornamento).

