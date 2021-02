Stasera in tv, 9 febbraio su Rete 4 torna Fuori dal Coro: le trattative per il governo e lo scandalo mascherine

09 febbraio 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 9 febbraio, sulle frequenze di Rete 4 a partire dalle ore 21.20 un nuovo appuntamento con il programma Fuori dal coro, il talk di approfondimento condotto da Mario Giordano. La puntata di questa sera si annuncia particolarmente intensa, sia perché si occuperà delle trattative che sono attualmente in corso per la formazione del nuovo governo del Paese, sia perché approfondirà alcuni temi legati all'emergenza Covid 19, in particolare lo scandalo delle mascherine e l'efficacia delle cure domiciliari.

Spostamenti tra Regioni, la decisione nel fine settimana. I quattro scenari

E' annunciata la presenza in studio del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, esponente del Movimento 5 Stelle. In relazione agli aspetti politici, invece, spazio sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni. Il capo della Lega spiegherà la posizione del proprio partito e come il Carroccio si è posto nel confronto con Mario Draghi, mentre la leader di Fratelli d'Italia rilascia una intervista in cui argomenta la scelta di non votare la fiducia al nuovo governo. Durante la puntata, inoltre, collegamenti in tempo reale con i palazzi romani per tutti gli aggiornamenti in tempo reale della situazione politica.

Vaccino, priorità alle persone malate nella seconda fase. Rivisto il piano

Come già scritto, approfondimento sulla vicenda mascherine al centro di una indagine da parte della Procura di Roma. Ma si torna anche sul tema delle cure a domicilio contro il Covid 19. E' previsto anche un intervento del dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale della Asl di Milano, che spiegherà come cento medici dall'inizio della pandemia stanno curando i pazienti nelle loro abitazioni per cercare il più possibile di evitare il ricovero nelle strutture ospedaliere. Tra gli ospiti della serata figurano anche i giornalisti Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri e Rita Dalla Chiesa. Dunque in promo piano ancora una volta situazione politica ed emergenza Covid, con tutte le conseguenze del caso, sia dal punto di vista sanitario che economico.

Tesei: "La variante brasiliana rischia di essere il nuovo mostro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.