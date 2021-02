Selvaggia Lucarelli: "Giorgia Meloni rispolvera trucchi del 1985". E' bufera sui social

09 febbraio 2021 a

a

a

Una battuta sul trucco di Giorgia Meloni ha scatenato una bufera social. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato su Facebook e Instagram una foto della leader di Fratelli d'Italia con un trucco vintage per poi ironizzare: "La Meloni ha rispolverato la trousse Deborah dell’85". Una battuta che è andata di traverso a diversi utenti che hanno commentato pesantemente l'uscita accusando la giornalista di body shaming, ossia la derisione di una persona per il suo aspetto fisico.

"Commento davvero inutile e ingiusto, poi fatto da un'altra donna ferisce", scrive una delle commentatrici. "Cara Selvaggia, hai fatto proprio una bella caduta di stile, proprio tu che ti batti da sempre contro il bullismo", "Parliamo tanto di body shaming, di non offendere le donne per come si vestono, si truccano. Beh, allora facciamolo", "Giustamente siamo insorti tutti per difendere i capelli della Botteri o il vestito della Bellanova, ma possiamo deridere la Meloni perché ha sbagliato ombretto". Sono solo alcuni dei messaggi comparsi sulla bacheca di Selvaggia Lucarelli.

Bellanova (Italia Viva): "Piena fiducia a Draghi". La diretta delle consultazioni

La giornalista ha provato a ribattere alle accuse spiegando: "Volevo dire che parlare di bodyshaming per una battuta su un ombretto è da bodysceme incurabili. Studiate, leggete, informatevi e non dimenticate di sorridere, perché fare i finti indignati per le cazzate è quasi peggio del glitter sulle palpebre". Insomma Selvaggia Lucarelli non ci vede nulla di male nel post. Era solo ironia. Giorgia Meloni finisce per la seconda volta in pochi giorni al centro delle polemiche, suo malgrado. Domenica c'era stato l'articolo de La Stampa che usava parole giudicate inadeguate sulla figlia della leader di Fratelli d'Italia. Lo stesso direttore del quotidiano torinese si era scusato per i toni che erano stati utilizzati in un articolo che tracciava il ritratto della responsabile di FdI. Ora questa nuova bufera social.

I grillini vogliono “garanzie” da Draghi. Che li metterà alla porta se Conte insiste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.