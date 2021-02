Governo, Draghi lavora alla squadra. La rosa dei possibili ministri. Alle 11 le consultazioni

09 febbraio 2021 a

Con i partiti non ha ancora parlato di nomi. Finora Mario Draghi ha confrontato le sue idee sulla possibile squadra di governo solo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo governo, che si inizierà a comporre dopo che salirà al Colle per sciogliere la riserva (prima del fine settimana), sarà composto da tecnici di alto profilo e figure professionali connotate politicamente. Il denominatore comune sarà l'alto profilo della squadra. Secondo il Corriere della Sera l'intenzione sarebbe quella di riservare ai partiti i dicasteri di Ambiente, Sanità, Istruzione e Pari opportunità. Nel Pd circolano i nomi di Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini. Per il M5S resta in corsa Luigi Di Maio. Mentre bisognerà capire quale sarà la personalità della Lega pronta ad entrare nell'esecutivo.

Sul resto della squadra da giorni circolano diversi nomi. Per il cruciale ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio ci sono Luisa Torchia o Daniele Franco. Agli Interni non è esclusa una conferma per Luciana Lamorgese, l'alternativa sarebbe Lamberto Giannini, esperto di terrorismo. Per il ruolo di ministro degli Esteri la favorita sembra Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina. In corsa anche Marta Dassù, viceministro ai tempi di Enrico Letta. Per il ministero dell'economia la scelta ricadrebbe su uno tra Dario Scannapieco, dell’economista Lucrezia Reichlin, il professore Carlo Cottarelli, Vittorio Colao o il vicedirettore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini. Per il ruolo di ministro della giustizia è in pole Marta Cartabia, costituzionalista ed ex presidente della Consulta. Circola anche l'ipotesi di Paola Severino, già Guardasigilli del governo Monti.

Le consultazioni con le forza politiche maggiori riprenderanno questa mattina, 9 febbraio, a Montecitorio. Si tratta di colloqui chiave per capire se veramente può reggere un governo che ha un ampio sostegno in parlamento che va dalla Lega fino a Leu. Al momento si è tirata fuori solo Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia.

