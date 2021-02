Franco Marini è morto, addio all'ex presidente del Senato. Aveva 87 anni

09 febbraio 2021 a

E' morto l'ex presidente del Senato Franco Marini. Aveva 87 anni ed era stato dimesso a fine gennaio dall'ospedale de' Lellis di Rieti dopo un ricovero per il Covid. Sindacalista, segretario della Cisl, ed ex ministro del Lavoro è stata una delle figure di spicco del mondo del sindacalismo e della politica italiana. A dare l’annuncio, su Twitter, Pierluigi Castagnetti. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già presidente Senato, ministro del Lavoro, segretario generale Cisl e segretario nazionale Partito popolare italiano. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”.

Nato nel 1933 a San Pio della Camere (l'Aquila), comincia il suo impegno politico nella Democrazia Cristiana. Nel 1985 diventa segretario generale della Cisl, poi, nel 1997 segretario del Partito Popolare italiano. Eletto senatore nel 2006, fu candidato alla presidenza del Senato,sfidando il candidato sostenuta dalla Casa delle Libertà, Giulio Andreotti, e fu eletto. La figura di Franco Marini è stata sempre strettamente legata a Rieti. Abruzzese e figlio di un operaio della Snia è rimasto sempre legato al capoluogo sabino. Si è trasferito in città all'età di 9 anni e si è diplomato al Liceo Varrone. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato la sua carriera alla Cisl frequentando le unità di base del Reatino. Ha continuato a frequentare sempre Rieti sostenendo diverse iniziative a favore del territorio. Nel 2013 arrivò a un passo dal Quirinale: fu candidato da Bersani, ma non ottenne l’elezione.

Anche l'ex premier Paolo Gentiloni lo ha ricordato su Twitter: "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo".

A inizio gennaio era stato ricoverato all'0spedale del capoluogo sabino dopo aver contratto il virus del Covid. Ha avuto delle complicazioni polmonari che hanno costretto i medici a tenerlo per qualche giorno in terapia subintensiva. Sembrava tutto finito qualche giorno fa, a fine gennaio, quando fu dimesso dall'ospedale. Ma poi è arrivato il drammatico epilogo.

