Governo, Meloni (FdI) scrive a Draghi: "Sei proposte su grandi priorità". E agli alleati chiede rispetto

"Sono sempre decisa a non appoggiare il nuovo governo e a fare opposizione patriottica, cioè ad aiutare Mario Draghi a fare cose buone. A nome di Fratelli d’Italia, oggi ho mandato al presidente incaricato una serie di documenti in vista del nostro incontro di domani, con le nostre principali proposte" svela la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica su Rete4, elencando le proposte di FdI "In materia di sostegno al nostro tessuto produttivo, di lotta al’immigrazione incontrollata, sul Recovery plan e come lo vorremmo integrare, su alcune cose strane che sono accadute sulla gestione commissariale di Arcuri, su alcuni dei principali dossier aperti. Credo che alla fine Mario Draghi potrà scoprire che c’è un partito dell’opposizione che ha a cuore il destino dell’Italia e che potrebbe rivelarsi a tratti più leale degli altri di maggioranza", conclude.

"Non è la fine del centrodestra. Il centrodestra ha già attraversato fasi complesse come questa e alla fine è sempre rimasto insieme perché siamo insieme per scelta" risponde Meloni a chi chiede di frizioni e vedute diverse dentro la recente alleanza e l'attuale divisione su Draghi. "Alle amministrative andremo insieme, confido che quando si tornerà al voto il centrodestra tornerà al governo. Credo che il ruolo che Fratelli d’Italia sta scegliendo di assumere tornerà utile perché c’è bisogno di un’opposizione in democrazia", ha detto Meloni parlando di un "unanimismo di facciata che vediamo in questi giorni. Fratelli d’Italia da quando è nata è sempre stata lì e forse per questo c’è ancora il centrodestra, perché qualcuno presidiava il campo".

"Con Salvini ci parleremo sicuramente però non intendo polemizzare con gli alleati e non lo farò. Rispetto le scelte degli alleati anche se non le condivido e chiedo lo stesso rispetto per Fratelli d’Italia" ha concluso la numero uno di Fratelli d'Italia.

