Vaccino, in Italia immunità di gregge solo ad agosto 2023: allarmante rapporto Fondazione Hume

L'Italia potrebbe arrivare all'immunità di gregge solo nel mese di agosto 2023 con l'attuale andamento delle vaccinazioni anti Covid. E' il risultato di uno studio che è stato portato avanti dalla Fondazione Hume per l'agenzia Ansa. E' stato calcolato l'indice dqp, "di questo passo", che di fatto stima le settimane che sarebbero necessarie se le vaccinazioni dovessero procedere all'andamento attuale. Nel rapporto si legge che all'inizio della sesta settimana del 2021, il valore Dqp è pari a 130 settimane e che quindi occorreranno circa 32 mesi ancora per raggiungere l'immunità di gregge e cioè una vaccinazione di almeno il 70 per cento degli italiani, quindi l'impossibilità di trasmettere il virus, e un Rt sotto l'1 con la conseguente progressiva estinzione dell'epidemia.

Il valore è in linea con quello della scorsa settimana quando l'immunità di gregge veniva ipotizzata per il mese di settembre 2023. Lo studio prende anche in considerazione gli obiettivi che sono stati annunciati dalle autorità sanitarie e cioè raggiungere l'immunità di gregge tra settembre e ottobre 2021. Il numero delle vaccinazioni settimanali dovrebbe essere moltiplicato per quattro rispetto a quello attuale e arrivare alla cifra di 2 milioni di somministrazioni a settimana contro il mezzo milione. (Clicca qui per il rapporto Fondazione Hume).

Sono quattro i parametri presi in considerazione dallo studio: la stima del numero degli italiani vaccinati necessario per raggiungere l'immunità di gregge; le vaccinazioni che sono state effettuate nell'ultima settimana dal giorno del lunedì a quello della domenica; le vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna nazionale alla settimana precedente a quella del calcolo: il tipo di vaccini che verrano usati (doppia dose o dose singola). Andando avanti con questa velocità, dunque, occorrerebbero ancora circa due anni e mezzo per centrare l'obiettivo. Occorre che la campagna cambi passo in maniera notevole e decisa se davvero si vogliono accorciare i tempi, cosa assolutamente vitale per l'intero Paese.

