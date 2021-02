Non è l'Arena, volano gli insulti tra De Magistris e Mastella: "Bugiardo". "No, lei è un farabutto"

07 febbraio 2021 a

a

a

Autentica rissa verbale a Non è l'Arena tra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Durante il programma condotto da Massimo Giletti, se ne dicono di tutti i colori. Volano parole pesanti, da bugiardo a farabutto e anche peggio. Uno scontro pesantissimo nella fase in cui il programma si occupa del capitolo relativo alla giustizia.

Luigi De Magistris candidato governatore della Regione Calabria

L'ospite in studio è Luca Palamara, autore con Alessandro Sallusti del libro Il Sistema. Durante il programma il conduttore Giletti cerca di fare chiarezza di quanto accadde nella famosa guerra tra le procure, quando De Magistris si stava occupando di Romano Prodi e Clemente Mastella e il Quirinale, con Giorgio Napolitano presidente della Repubblica, decise di intervenire. Massimo Giletti e Luca Palamara riassumono quanto accadde in quel periodo (clicca qui per il video della ricostruzione della guerra tra le procure). Luigi De Magistris racconta la sua versione, ma pochi secondi dopo Clemente Mastella telefona in diretta per spiegare la sua posizione e attacca in maniera frontale De Magistris, senza peli sulla lingua, sostenendo sia che l'ex magistrato ha fallito nella maggior parte delle sue inchieste, ma spiegando anche che sta aspettando che la giustizia quantifichi i risarcimenti economici che gli deve.

De Magistris e quel precedente su Cesa: "Lo avevo già indagato, ecco come andò allora"

I due non si mandano certo messaggi. Mastella duro: "Il 99 per cento delle sue inchieste sono finite in vacca, investigava in malo modo". Ovviamente pesante anche la reazione del sindaco di Napoli ed ex magistrato: "Lei è un bugiardo, il peggiore ministro della storia". Duro Mastella: "Se io sono un bugiardo allora lei è un farabutto". Giletti è costretto ad intervenire per cercare di dare un senso al dibattito, visto che entrambi urlano e rendono difficile comprendere ai telespettatori. Un faccia a faccia pesante che probabilmente continuerà anche nelle prossime puntate di Non è l'Arena. Clicca qui per il litigio tra Mastella e De Magistris. Un altro passaggio del litigio: clicca qui.

In tv Martina e Ylenia, due delle ragazze che hanno denunciato Genovese: "Ecco perché ci mettiamo la faccia in televisione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.