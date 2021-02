Governo Draghi, il calendario del secondo giro di consultazioni. Si parte domani alle 15

07 febbraio 2021 a

a

a

Solo la domenica per riposarsi un po' e schiarirsi le idee. Domani pomeriggio, lunedì 8 febbraio, ripartono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con le formazioni politiche presenti in parlamento. Il secondo giro di colloqui, a differenza del primo, si chiuderà in due giorni.

Draghi incassa l'apertura della Lega. M5S: "Saremo leali ma serve maggioranza politica"

Si partirà domani alle 15 con il gruppo misto alla Camera e minoranze linguistiche, alle 15.30 toccherà al Maie (Movimento associativo italiani all'estero), alle 16 saranno ricevute le delegazioni di Camera e Senato di Azione, +Europa e Radicali Italiani, alle 16.30 Noi con l'Italia, Usei, Camviamo e Alleanza di centro. Alle 17 toccherà alla componente del gruppo misto al Senato di Centro Democratico-Italiani in Europa e alle 17.30 al Gruppo per le Autonomie del Senato. Poi si ripartirà martedì 9 febbraio con Gruppo Europeisti/Maie/Centro democratico alle 11. Alle 11,45 colloquio con Leu, 12.30 Italia Viva, 13.15 Fratelli d'Italia, 15 Pd, 15.45 Forza Italia/Udc, 16,30 Lega e 17.15 si chiude con il Movimento 5 Stelle.

Consultazioni, la mossa di Salvini e lo psicodramma Pd e M5S

Intanto dopo il primo giorno di consultazioni si registrano delle crepe nel centrodestra tra Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, unica forza che per ora ha detto no alla fiducia all'esecutivo, e salvini che invece ha dato la disponibilità per far partire il governo, e Matteo Salvini. “Rispetto Giorgia Meloni se avessi fatto solo l’interesse del mio partito, anche io avrei dovuto dire no a priori, ma ora l’Italia ha bisogno di amore e rispetto. E non faccio un governo per vendetta, al centro ci sono salute, scuola e portafoglio degli italiani. Se si parla di patrimoniale non ci siamo, per me serve la flat tax. Ma ho visto dal professor Draghi l’impegno a che non ci sia aumento di nessuna tassa e revisione verso il basso di Irpef”, ha detto Matteo Salvini a “Il Caffè della domenica” su Radio24. “Non governo con Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi”. queste le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata dal quotidiano Libero.

Il presunto sabotaggio di Conte: è ora che “Giuseppi” si spieghi seriamente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.