Tv Talk, gli ospiti e i temi di attualità: anche il caso della coppia scomparsa a Bolzano. Nuzzi in studio

Va in onda oggi sabato 6 febbraio alle 15 su Rai3 il programma "Tv Talk". Con il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis e con Riccardo Iacona, verrà dato spazio al racconto dell’emergenza sanitaria, presente nel palinsesto tv con molteplici registri: informazione, divulgazione e inchiesta.

Il programma del pomeriggio della terza rete della Rai, nasce ed è apprezzato per svolge una analisi delle reazioni della televisione di fronte alle svolte dello scenario politico e mediatico e i temi della settimana sono alquanto importanti con al centro appunto l'emergenza sanitaria legata alla pandemia, ma non soltanto.

Anche la cronaca e segnatamente il caso di Bolzano, quello dei coniugi scomparsi, sarà al centro della trasmissione. La presenza in studio di Gianluigi Nuzzi sarà, appunto, l’occasione per trattare una vicenda in grado di riaccendere l’interesse dei telespettatori verso la cronaca nera. Ecco quindi sul caso di Bolzano valutare quali sono gli elementi che ne giustificano questa centralità mediatica. In carcere, dopo essere stato indagato a piede libero, c'è Benno Neumair, il figlio dei coniugi dei quali non si hanno più notizie dal 4 gennaio scorso. Benno è accusato di averli uccisi e poi di aver gettato i corpi nell'Adige, fiume dove proprio oggi si concentrano le ricerche con duecento uomini dei vigili del fuoco.

Dopo gli immancabili ReTVeet - l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, il programma “La Pupa e il Secchione” sarà analizzato dalla filosofa Michela Marzano e dall’ex secchione Raffaello Mazzoni, mentre Tiberio Timperi svelerà i meccanismi del suo “UnoMattina in Famiglia”.

Infine, con Luca Barbarossa, Andrea Perroni, Barbara Foria e Saverio Raimondo, un affondo sulle ultime novità intorno all’edizione più controversa nella storia del Festival di Sanremo. Un Festival che è ormai alle porte, una kermesse musicale senza pubblico con le polemiche che ne sono seguite ormai alle spalle.

