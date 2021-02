Governo Draghi, la seconda giornata delle consultazioni. La diretta

05 febbraio 2021 a

12.32 E' uscita la delegazione di Leu formata da Federico Fornaro e Loredana De Pedis. "Ribadiamo il nostro appoggio a Draghi", ha detto il deputato aggiungendo che sono stati posti dei punti programmatici tra i quali la tutela del reddito di cittadinanza. Tuttavia il partito ha posto dei limiti all'allargamento della maggioranza: "I nostri temi sono incompatibili con la presenza di forze come la Lega", ha detto la senatrice De Pedis. Per la delegazione di Leu non va gettato il piano sul Recovery. La delegazione ha poi sottolineato che attende il secondo giro di consultazioni per capire quale sarà il perimetro della maggioranza.

11.33: E' terminato l'incontro tra il presidente incaricato Mario Draghi e il gruppo delle Autonomie al Senato. "Abbiamo chiesto ristori per i nostri territori colpiti dalla crisi", hanno detto i componenti della delegazione che si sono detti disponibili ad appoggiare la nascita del governo. "Auspichiamo un governo politico. La formula 'Ursula' sarebbe perfetta. Con i governi tecnici non abbiamo avuto buone esperienze per i nostri piccoli territori". ha detto Julia Unterberger aggiungendo: "Ci auguriamo un governo politico. Penso che come convinti europeisti non possiamo che dire si' a un governo Draghi"

11.10: E' iniziata a Montecitorio, alle 11 del 5 febbraio, la seconda giornata delle consultazioni del presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi, per la formazione del nuovo governo. E' in corso l'incontro con il gruppo Per le Autonomie del Senato. Si prospetta un largo sostegno per il governo istituzionale.

L'ex numero uno della Bce continuerà a ricevere fino alla serata le delegazioni dei partiti e dei gruppi parlamentari. Il premier nella giornata di giovedì 4 febbraio il sì di +Europa di Emma Bonino, Azione di Carlo Calenda, i Radicali di Benedetto Della Vedova, il Maie di Ricardo Merlo, Centro Democratico di Bruno Tabacci, il gruppo delle minoranze linguistiche, così come i centristi vicini al centrodestra di Maurizio Lupi (Noi con l'Italia), Giovanni Toti (Cambiamo) e Gaetano Quagliariello (Idea).

Questo il calendario: questa mattina alle 11 riceverà il gruppo per le autonomie (Svp, Patt, Uv) del Senato poi, Leu alle 11,46 e Italia Viva alle 12.45. Alle 15 toccherà a Fratelli d'Italia, che ha già annunciato che non sosterrà il governo, poi alle 16.15 il Partito Democratico e alle 17,30 Forza Italia. Si concluderà domani 6 febbraio con M5S e Lega.

La maggioranza per Draghi sembra a portata di mano. C'è l'appoggio di Pd, gruppi minori del centrosinistra, Forza Italia e centristi del centrodestra. Il M5S sembra orientato a un appoggio dopo le parole pronunciate il 4 febbraio all'ora di pranzo dal premier uscente Giuseppe Conte che ha auspicato la nascita del governo sottolineando che non sarà d'ostacolo. Da più parti - Di Maio, Virginia Raggi - è arrivato l'invito a confrontarsi con Mario Draghi. In queste ore è previsto l'arrivo di Beppe Grillo a Roma per guidare questa delicata fase. Davide Casaleggio ha chiesto di consultare gli iscritti tramite la piattaforma Rousseau.

