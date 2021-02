Governo Draghi, la maggioranza è vicina. Secondo giorno di consultazioni

05 febbraio 2021 a

Secondo giorno di consultazioni a Montecitorio per formare il governo guidato da Mario Draghi. L'ex numero uno della Bce continuerà a ricevere oggi, 5 febbraio, a partire dalle 11, le delegazioni dei partiti e dei gruppi parlamentari. Il premier nella giornata di giovedì 4 febbraio il sì di +Europa di Emma Bonino, Azione di Carlo Calenda, i Radicali di Benedetto Della Vedova, il Maie di Ricardo Merlo, Centro Democratico di Bruno Tabacci, il gruppo delle minoranze linguistiche, così come i centristi vicini al centrodestra di Maurizio Lupi (Noi con l'Italia), Giovanni Toti (Cambiamo) e Gaetano Quagliariello (Idea).

Questa mattina alle 11 riceverà il gruppo per le autonomie (Svp, Patt, Uv) del Senato poi, Leu alle 11,46 e Italia Viva alle 12.45. Alle 15 toccherà a Fratelli d'Italia, che ha già annunciato che non sosterrà il governo, poi alle 16.15 il Partito Democratico e alle 17,30 Forza Italia. Si concluderà domani 6 febbraio con M5S e Lega.

La maggioranza per Draghi sembra a portata di mano. C'è l'appoggio di Pd, gruppi minori del centrosinistra, Forza Italia e centristi del centrodestra. Il M5S sembra orientato a un appoggio dopo le parole pronunciate il 4 febbraio all'ora di pranzo dal premier uscente Giuseppe Conte che ha auspicato la nascita del governo sottolineando che non sarà d'ostacolo. Da più parti - Di Maio, Virginia Raggi - è arrivato l'invito a confrontarsi con Mario Draghi. In queste ore è previsto l'arrivo di Beppe Grillo a Roma per guidare questa delicata fase.

Il centrodestra si è diviso sull'appoggio a Draghi. La Lega, tramite Giancarlo Giorgetti, ha elogiato il premier incaricato sottolineando che "un governo Draghi senza di noi sarebbe zoppo". Bisognerà capire se dal fronte opposto sono disponibili a formare insieme a Salvini. In questo senso nella mattinata, tramite delle interviste apparse su La Stampa e Corriere della Sera, sia Nicola Zingaretti, segretario del Pd, che Graziano Del Rio, capogruppo alla Camera hanno sottolineato che "non si possono mettere veti al presidente".

