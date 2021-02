Governo, primo giorno di consultazioni per Draghi: chi ha detto sì al premier incaricato

04 febbraio 2021 a

Mario Draghi ha svolto oggi il primo giorno di consultazioni, che si protrarranno anche nella giornata di domani (venerdì 5, ndr) e nella mattinata di sabato. Il premier incaricato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha incontrato i gruppi parlamentari meno numerosi di Camera e Senato: ecco chi si è già espresso in favore dell'ex presidente della Bce. Coro unanime a favore di Draghi dalle delegazioni ricevute: +Europa di Emma Bonino, Azione di Carlo Calenda, i Radicali di Benedetto Della Vedova, il Maie di Ricardo Merlo, Centro Democratico di Bruno Tabacci, il gruppo delle minoranze linguistiche, così come i centristi vicini al centrodestra di Maurizio Lupi (Noi on l'Italia), Giovanni Toti (Cambiamo) e Gaetano Quagliariello (Idea).

In particolare da questi tre gruppi, i cui esponenti provengono tutti da Forza Italia, poi Pdl, è venuto l'appello alle altre forze di centrodestra a sostenere Draghi, invocando al contempo un governo politico, che marchi una discontinuità con il precedente. Lupi ha poi anticipato che ci sarà un secondo giro di consultazioni, questa volta per parlare del programma. Pressoché scontato il sostegno del Pd, votato anche dalla direzione nazionale, e di Italia Viva, con Renzi che ha parlato di Draghi come di "un sogno che si avvera". Aperture da Berlusconi, più guardingo Salvini che dopo la svolta pro-Draghi di Grillo, ha detto che il premier incaricato "dovrà scegliere tra quest'ultimo e la Lega".

Domani, venerdì 5 febbraio, la giornata di Draghi inizia alle 11 con il Gruppo Per le autonomie (Svp - Patt, Uv) del Senato: dalle 11.45 alle 12.30 gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato. Alle ore 12.45-13.45 i gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva-Psi del Senato. Alle ore 15-16 i gruppi di Fratelli d’Italia della Camera e del Senato, seguiti dai gruppi del Partito Democratico della Camera e del Senato. Dalle ore 17.30 alle 18.30 i gruppi Forza Italia - Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia- Berlusconi Presidente - Udc del Senato.

