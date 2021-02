Governo Draghi, Renzi: "La legislatura durerà fino al 2023. Riscrivere il recovery"

04 febbraio 2021 a

"La legislatura durerà fino al 2023. Quanto al capo dello Stato deciderà il Parlamento tra un anno. Ora preoccupiamoci di dare la fiducia al governo e lasciamolo partire per la sua navigazione", lo ha detto Matteo Renzi in un'intervista a Repubblica. Il leader di Italia Viva, nel mirino degli ex alleati per aver aperto la crisi che ha segnato il destino del governo Conte cerca di guardare al futuro scommettendo su Mario Draghi che ha ricevuto l'incarico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un governo.

Ministri tecnici o politici? E' il dilemma che in queste ore sta dividendo i vari partiti, ma per Renzi non è una questione cruciale: "Non tocca a me deciderlo. Deciderà Draghi. Io voterò la fiducia sia con ministri solo tecnici che con ministri politici". Il leader di Iv non si è sottratto nemmeno alle domande sul futuro. Si è parlato di un ministero, ma Renzi taglia corto e si tira fuori dalla squadra di governo: "Dopo aver passato un mese a discutere di Conte premier, spero che non perdiamo un altro mese a capire quale ministero chiede. Io non sono della partita, sono troppo divisivo". Il Recovery va riscritto? "Fossi il premier io lo farei. Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara".

In attesa delle consultazioni con le formazioni politiche, previste per il pomeriggio del 4 febbraio (ancora non è stato reso noto il calendario), stanno iniziando a circolare delle ipotesi sulla formula che sarà scelta da Draghi per il futuro esecutivo. Ministri completamente tecnici (come fu per il governo Monti nel 2011) o una formula mista con all'interno personalità politiche sul modello del governo Ciampi? Secondo un'analisi del quirinalista Marzio Breda del Corriere della Sera, il capo dello Stato avrebbe chiesto all'ex numero uno della Bce di non "commissariare" la politica. Insomma coinvolgere in qualche modo i partiti nell'esecutivo. Un consiglio teso a facilitare il compito di Draghi per avere la fiducia del parlamento.

