Salvini e l'effetto Draghi sulla borsa italiana: "Mercati festeggiano il primo giorno senza Conte"

03 febbraio 2021 a

a

a

Matteo Salvini sgonfia l'effetto positivo di Mario Draghi sulla borsa italiana nella giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio. "I mercati festeggiano il primo giorno senza Giuseppe Conte premier", ha detto il leader della Lega, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7. L'ex titolare del Viminale, infatti, non vuole credere a una "spinta" del mercato finanziario globale nei confronti dell'ex presidente della Bce, tanto che ricorda come "Draghi ha ricevuto un incarico, deve fare un programma e trovare una maggioranza: noi lo ascolteremo e poi valuteremo".

Centrodestra diviso: Lega e Forza Italia pronti ad ascoltare Draghi, Fratelli d'Italia insiste sul voto

Salvini, quindi, lascia intendere che una maggioranza e un governo a guida Draghi non sono ancora una cosa fatta. La strada del premier incaricato da Sergio Mattarella, infatti, è tutt'altro che in discesa, dal momento che la sua figura sta spaccando tanto il centrodestra quanto il M5S e quindi un supporto pieno nei due rami del parlamento non è ancora scontato. Probabilmente un quadro più chiaro arriverà domani, giovedì 4 febbraio, quando nel pomeriggio Draghi inizierà le consultazioni con le delegazioni dei gruppi parlamentari, per iniziare a delineare programmi, idee e strategie per mettere in piedi un esecutivo in grado di arrivare fino alla scadenza della legislatura. Per ora solo Pd e Iv, oltre che i gruppi centristi di Camera e Senato, hanno assicurato un appoggio incondizionato, ma i numeri dovranno essere verificati con molta attenzione.

Draghi ha lasciato Roma per tornare in Umbria: l'agenda del premier incaricato in vista delle consultazioni coi partiti

Draghi non è figura che si butta in avventure al buio, pertanto entro venerdì farà tutti i passi necessari per verificare l'esistenza di una solida maggioranza. Da cui dipenderà anche la costituzione della squadra di governo, che potrà essere più tecnica o politica a seconda della composizione delle forze di maggioranza. Al momento è certo che Draghi riunirà figure di alto profilo istituzionale, del calibro di Cartabia, Cottarelli, Dassù, insieme a personaggi politici espressione dei partiti, a partire proprio dal Pd.

Draghi ha lasciato Roma per tornare in Umbria: l'agenda del premier incaricato in vista delle consultazioni coi partiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.