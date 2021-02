Governo, Carfagna favorevole a Draghi: pronta allo strappo con Forza Italia per andare a Cambiamo di Toti

03 febbraio 2021 a

Di fronte a un "no" al governo Draghi, Mara Carfagna potrebbe lasciare Forza Italia. Uno scenario che vedrebbe la vice presidente azzurra della Camera approdare tra le fila di Cambiamo, il partito del governatore della Liguria, Giovanni Toti. Carfagna tace, nulla trapela sulle sue reali intenzioni. Ma i suoi fedelissimi scalpitano: c’è chi spinge per uscire ora, chi invita alla cautela. Carfagna non avrebbe ancora deciso sul da farsi. Molto dipenderà, assicurano fonti parlamentari azzurre, da cosa farà Berlusconi e che indicazioni di voto darà dopo le

consultazioni del premier incaricato.

Un "no" a Draghi per seguire il fronte sovranista, raccontano, potrebbe dare il via al più classico dei "tana libera tutti". Il senatore forzista Andrea Cangini, portavoce di Voce Libera, l’associazione che fa capo a Carfagna, non usa tanti giri di parole e spiega all’Adnkronos: £Stiamo attraversando una fase di grandissima emergenza nazionale e il capo dello Stato ha fatto un accorato appello a tutte le forze politiche. Se Forza Italia, dopo aver invocato il governo dei migliori, si tirasse ora indietro e rifiutasse di dare il suo sostegno a Draghi, che oggettivamente è il migliore dei premier possibili oggi, si creerebbe un problema per molti dentro Fi, non solo per Carfagna". Cambiamo di Toti si è schierato apertamente per il sostegno a Draghi, così come Noi con l'Italia di Maurizio Lupi.

Per ora Salvini e Berlusconi si sono detti pronti ad ascoltare cosa avrà da dire loro l'ex presidente della Bce; solo Giorgia Meloni si è esposta dicendosi subito contraria al governo del premier incaricato, proponendo come massima concessione un voto di astensione da parte di tutta la coalizione. Una posizione su cui Salvini e Berlusconi per ora non si ritrovano, comprendendo le difficoltà di un atteggiamento contrario a una figura di prestigio come quella rappresentata da Draghi.

