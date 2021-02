Governo, Mario Draghi è tornato in Umbria: domani pomeriggio di consultazioni

03 febbraio 2021 a

Mario Draghi ha lasciato Roma e si è diretto verso la sua seconda casa in Umbria, a Moiano di Città della Pieve. Il premier che ha ricevuto oggi alle 12 l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso una giornata impegnativa che - dopo l'incontro al Colle - ha visto anche i colloqui con i due presidenti delle camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati - e con il premier uscente, Giuseppe Conte.

Draghi ha accettato "con riserva", come da prassi, dicendosi "fiducioso" di trovare una maggioranza coesa. Domani, giovedì 4 febbraio, avvierà le consultazioni nel pomeriggio, secondo un calendario che sarà reso noto in mattinata. Draghi dovrà comprendere su quali forze politiche potrà contare in Parlamento e se, di conseguenza, avrà i numeri necessari per costituire una maggioranza nelle due Camere.

Al momento le uniche certezze arrivano da Pd e Italia Viva, nonché dai gruppi centristi delle due Camere. Diviso il Movimento Cinque Stelle, mentre nel centrodestra sembra ferma la chiusura di Fratelli d'Italia, mentre Lega e Forza Italia sarebbero disposte a dare una chance al premier incaricato. Gli obiettivi di Draghi sono chiari: "vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, rilanciare il paese sono le sfide. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie della Ue, abbiamo la possibilità di fate molto per i nostri cittadini e per rafforzare la coesione sociale", ha detto al termine dell'incontro con Mattarella. La strada è comunque stretta e il comportamento del M5S sarà determinante, essendo la forza con il maggiori numero di parlamentari alla Camera e al Senato: a seconda della maggioranza che si potrà formare, naturalmente, dipende anche la composizione del governo. Un governo che potrebbe vedere solo tecnici o una compagine mista o con ministri tecnici e sottosegretari politici, o parlamentari o indicati dai partiti.

