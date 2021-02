Governo, l'ora di Draghi: colloquio con Mattarella al Quirinale

03 febbraio 2021 a

Mario Draghi alle ore 12 di oggi, mercoledì 3 febbraio, al Quirinale per il colloquio con il presidente della Repubblica. L'incarico che gli affiderà Sergio Mattarella è quello di formare un nuovo governo di alto profilo.

Nella serata di ieri, martedì 2 febbraio, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato al capo dello Stato che non c'era la possibilità di un nuovo accordo politico, così Mattarella ha parlato al Paese, spiegato che non è il caso di votare in questa fase e chiamato alla responsabilità i partiti. Per poi annunciare di aver convocato Draghi per l'assegnazione dell'incarico.

Ma quali sono le posizioni dei partiti? Il Movimento 5 Stelle, tramite Vito Crimi, ha annunciato che non darà la fiducia ad un esecutivo del genere. Danilo Toninelli ha aggiunto: "Meglio il voto o l'opposizione". Ma il partito potrebbe spaccarsi perché oltre a esserci anime diverse, in molti non sono intenzionati a tornare subito alle urne. Il Pd, dopo aver definito "inspiegabile" la rottura da parte di Matteo Renzi (Iv), con post del segretario Nicola Zingaretti ha annunciato di essere pronto "al confronto per garantire l’affermazione del bene comune del Paese". Se è scontato il supporto da parte di Italia Viva ("Ora è il momento dei costruttori, di sostenre il governo Draghi" l'ultimo tweet di Renzi), c'è sensazione di soddisfazione nei quartieri generali di Forza Italia che potrebbe anche riposizionarsi rispetto alla coalizione. Mentre Lega e Fratelli d'Italia avrebbero preferito l'immediato ritorno alle urne, ma valuteranno il programma e probabilmente anche la squadra. "Non dico no pregiudiziali nei confronti di Draghi, ma l'orizzonte è il voto. Vogliamo parlare di taglio di tasse e apertura dei cantieri con la prospettiva del voto. Non sprechiamo questi mesi" ha detto anche stamani Matteo Salvini, leader della Lega.

