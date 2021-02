Governo, Salvini: "Non si può barattare diritto alla salute con diritto di voto"

03 febbraio 2021 a

"Il diritto alla salute è un diritto fondamentale che non si può barattare con il diritto di voto, possono andare di pari passo" così il leader della Lega, Matteo Salvini, su La7 collegato con la trasmissione Omnibus nel corso della puntata di oggi mercoledì 3 febbraio 2021. "Non dico no pregiudiziali nei confronti di Draghi, ma l'orizzonte è il voto. Vogliamo parlare di taglio di tasse e apertura dei cantieri con la prospettiva del voto. Voterà mezza Europa e lo faranno tante città italiane per cui la democrazia non può essere sospesa in questi mesi. Ma non sprechiamo questi mesi" aggiunge il leader della Lega.

#omnibus Matteo Salvini sulle parole di Mattarella e sull'incarico a #Draghi: "Non abbiamo pregiudizi nei suoi confronti ma l'orizzonte è il voto. Finita la stagione di Conte e Casalino grazie alla compattezza del #centrodestra" @matteosalvinimi https://t.co/3ce3VcoUs6 — La7 (@La7tv) February 3, 2021

Silla posizione del centrodestra: "Ci siamo mossi compatti e continueremo a muoverci compatti. Questa mattina ci vedremo con il centrodestra compatto. La stagione di Conte e Casalino è archiviata anche grazie al fatto che il centrodestra non si è sfaldato, non si è fatto attrarre dalle sirene e non si è lasciato attrarre da proposte, mance o sirene. Sono contento degli sforzi fatti per tenere unita la coalizione di centrodestra perchè si apre una nuova pagina, una nuova stagione" ha aggiunto Salvini.

"Occupiamo questo periodo in maniera utile. Se si vuole in tre mesi si fa tanto per l’Italia. Parliamo di tasse, scuola, salute e lavoro. Siamo nel 2021, l’Italia per uscire dalla palude del virus necessita del taglio delle tasse. Questi sono i temi, la povertà e non il toto ministri. Riempiamo bene questo periodo e fissiamo il giorno del voto. Porto enorme rispetto per il Presidente della Repubblica ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ammali mi sono un po' cascate le braccia. In primavera voteranno più di mille comuni, io penso che sia un’occasione: già che votano in 20 milioni di italiani diamo la possibilità a 60 milioni." ha detto il premier della Lega.

