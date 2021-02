Governo, nessuna intesa sul verbale: distanze su programmi e nomi. Fico al Quirinale

02 febbraio 2021 a

a

a

Nessuna intesa. Niente documento finale. Non si è chiuso il tavolo sul programma dopo due giorni di lavori. Italia Viva, che aveva chiesto un documento con cronoprogramma, avrebbe poi detto sì alla scelta di redigere un verbale di fine riunione ma avrebbero lamentato, alla lettura del testo, che non rispecchia le diverse posizioni che si sono registrate al tavolo su alcuni temi.

Stallo nella maggioranza: Italia Viva insiste per un "contratto" scritto, gli alleati vogliono prima il nome del premier

C'è stata la fumata nera - a quanto si apprende - questo pomeriggio a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza per cercare un'intesa sulla nascita di un governo Conte ter. Secondo fonti di Italia viva, sia sui temi sia sulla squadra, dal Mes al ruolo di Arcuri, non si sarebbero registrate le aperture attese. In particolare, secondo le stesse fonti, Crimi avrebbe detto no alla richiesta di sostituire i ministri Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. In più, sarebbe stato "posto un veto" su Teresa Bellanova al ministero del Lavoro.

Governo, Delrio (Pd): "Prendere altro tempo non è utile. Non ci sono due tavoli paralleli"

Il presidente della Camera Roberto Fico si recherà "entro stasera" al Quirinale per riferire al presidente Mattarella come ha detto lo stesso Fico intervenendo al tavolo sul programma.

Da valutare gli scenari dopo il lavoro "dell'esploratore". In casa Pd la porta però non appare chiusa. "Abbiamo fatto un lavoro importante in questi due giorni con discussioni approfondite. Rimangono distanze, non solo con Iv, anche sull'impostazione di alcuni punti. Siamo fiduciosi che il lavoro per colmare le distanze possa essere fatto da chi dovrà formare il governo e scrivere il programma", ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. "Il lavoro proficuo è stato fatto ma non sono state esaurite tutte le questioni", ha concluso.

Il capogruppo M5S Davide Crippa al termine del tavolo programmatico a Montecitorio, ha invece detto che "qualcuno voleva trasformare il verbale in un contratto di governo ma senza che il presidente incaricato fosse presente. E quel qualcuno, Iv, ha dato alle agenzie un racconto sul tavolo non rispondente al vero, dicendo che non c'erano temi convergenti. A nostro avviso i temi convergenti sono molto di più di quelli divisivi. E si era detto che i temi divisivi come il Mes erano fuori dal tavolo".

Governo, Salvini: "Festival dell'ipocrisia. Stanno litigando per le poltrone e si metteranno d'accordo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.