Cartabianca, Maria Elena Boschi, Luca Zaia e Andrea Orlando fra gli ospiti della trasmissione di stasera martedì 2 febbraio 2021 su Rai3

Va in onda questa sera, martedì 2 febbraio 2021 alle ore 21.20 su Rai3, un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #cartabianca. Gli ospiti della puntata sono stati annunciati nel tardo pomeriggio di oggi, a poche ore dalla trasmissione, sui canali social del programma.

Si tratta di Andrea Orlando, vicesegretario Partito Democratico, Luca Zaia, Presidente Veneto - Lega, Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna - Partito Democratico, Maria Elena Boschi, capogruppo Italia Viva alla Camera, Andrea Ruggieri, Forza Italia, Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano, Beppe Severgnini, Corriere della sera

Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Michele Mirabella, conduttore di Elisir, Lisa Ferrarini, imprenditrice e Enrico Lucci, giornalista.

Al centro della discussione c'è la crisi di governo che oggi sta vivendo una crisi decisiva. Gli ospiti della trasmissione di Bianca Berlinguer sono stati comunicati prima dell'incontro fra Fico e Mattarella.

Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando che sarà fra gli ospiti del programma, aveva parlato nel pomeriggio, replicando al presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, su Twitter ha scritto: "Io sono ossessionato solo da una crisi assurda. Ho letto un’agenzia che diceva che in apertura alla discussione dei gruppi Iv la valutazione sul tavolo giustizia era ’zero assoluto'. Se non l’ha detto Renzi chiedo scusa. Sarebbe un giudizio drammaticamente sbagliato. Tu lo sai". Faraone lo aveva accusato di essere "ossessionato da Renzi" che "non era alla riunione sulla giustizia".

Oltre alla crisi di governo, la trasmissione di approfondimento di Rai3 del martedì, affronterà il tema della pandemia e segnatamente della campagna di vaccinazione con tutte le sue difficoltà. Un tema di dibattito che si aggiunge a quello della gravità della situazione in Italia con i dati del contagio e dei morti in Italia che anche oggi sono stati particolarmente allarmanti.

