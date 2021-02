Vittorio Sgarbi tweet su Luigi Di Maio: "Per Capital è tra i 40 volti del futuro. Di me**a che ci aspetta"

01 febbraio 2021 a

Vittorio Sgarbi al vetriolo contro Luigi Di Maio. In un tweet pubblicato intorno alle ore 16 di lunedì 1 febbraio, il senatore e critico d'arte è lapidario: "Per la rivista “Capital” Luigi di Di Maio è tra i 40 volti del futuro. Di m***a che ci aspetta", taggando poi gli account Twitter di Libero, Il Giornale e altri giornalisti.

La pesante invettiva arriva a 48 ore dalla pubblicazione della rivista, che ha selezionato i 40 volti che hanno guidato l’evoluzione dell’economia italiana durante gli ultimi quattro lustri, e che potranno determinare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese. Tra i volti in copertina, con il titolo "40 anni, chi ha vinto la sfida e chi sono i volti di copertina del futuro: i Next 40" c’è anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. "Il titolare della Farnesina, dopo esser stato ministro del lavoro e dello sviluppo economico, ha portato le competenze del commercio estero proprio al ministero degli affari esteri. Di Maio è l’ideatore del patto per l’export, da circa 2 miliardi di euro, che favorisce l’esportazioni all’estero per le imprese italiane", sottolinea il servizio in relazione al motivo della scelta dell'ex capo politico del M5S.

Sgarbi infierisce su Di Maio per il congiuntivo sbagliato: "Non c'è vaccino per l'ignoranza"

Il senatore e sindaco di Sutri ha spesso tra i bersagli della sua satira e dei suoi attacchi politici il ministro pentastellato, ripreso anche pochi giorni fa per un congiuntivo sbagliato, accompagnato dalla sferzata: "Non c'è vaccino contro l'ignoranza". Di Maio, inoltre, è stato nominato anche da Massimo Boldi come "perfetto per un ruolo in un cinepanettone". "Gli farei fare cipollino", ha detto il comico in un'intervista a Libero Quotidiano. Eppure il ministro sembra non interessarsi delle critiche e anche oggi, dopo questi due "attacchi", sui suoi profili social e nelle interviste continua solo a parlare di politica e di governo, incurante delle affermazioni rivolte a suo carico.

