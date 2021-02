Giorgia Meloni premier, investitura di Massimo Boldi. "Di Maio? Lo vedrei bene per un cinepanettone"

01 febbraio 2021 a

Giorgia Meloni premier, un'idea che non dispiacerebbe a Massimo Boldi. L'attore comico milanese, intervistato da Libero Quotidiano, ha dichiarato: "Mi piacerebbe la Meloni come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista, che ti trascinano". Il protagonista di tante commedie all'italiana e dei famosi "cinepanettoni" ne ha un po' per tutti. A partire da Luigi Di Maio, che vedrebbe bene proprio per quel genere di film. "Il personaggio più comico dei 5 Stelle? Fatico a individuarne uno di preciso. Di sicuro, arruolerei Di Maio in un cinepanettone, gli farei fare il figlio di Cipollino, che è molto più affidabile di lui. Così potrei redarguirlo", ha commentato ridendo.

Poi Boldi guarda anche al Colle, visto che a breve scadrà anche il mandato del capo dello Stato, Sergio Mattarella. La domanda non può che andare su Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan di cui Boldi è super tifoso. "Sì se lo merita. Lasciamo perdere le sue vicende legate alle donne e la sua fama di latin lover. Come statista è inarrivabile", ha commentato.

E tra Conte e Renzi? In questo caso Boldi preferisce il più giovane dei due. "Conte non ha lavorato male nei suoi due mandati e si è dimostrato capace. Ma è circondato da ministri deboli e inesperti, che fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica. Renzi è invece un politico consumato, pur essendo giovane, e molto pratico. Se dovessi scegliere, mi fiderei più di lui che di Conte e della sua squadra". L'attore, 75 anni, ha poi concluso ricordando un episodio che lo vide protagonista con Beppe Grillo, dopo che nel 1992 Boldi si candidò alle elezioni politiche, senza essere eletto. "Mi disse: cosa vai a fare in politica? Vuoi fai ridere? Lascia stare, già non fai ridere così" e poi, ha aggiunto "me lo sono ritrovato in politica".

